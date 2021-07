Relacionar la construcción de villas turísticas con la prevención de incendios forestales es un despropósito

A raíz de la preocupación planteada por la implantación de alojamientos turísticos de nueva planta en suelo rústico y sus potenciales efectos negativos para la actividad agraria, algunas voces han querido justificar este modelo afirmando erróneamente que estas construcciones contribuyen a la prevención de incendios forestales, actuando como cortafuego al promover el mantenimiento de cultivos. Desde la Mesa de la Mujer Rural queremos subrayar que ocurre todo lo contrario, la problemática se agrava.

La cercanía a las masas de pinar hace que estos suelos presenten un riesgo elevado de incendios, por lo que permitir la construcción de villas turísticas nuevas en estas zonas significa aumentar la interfaz urbano-forestal, con el consiguiente incremento de la peligrosidad de incendios y su vulnerabilidad. La problemática de las zonas agroforestales viene caracterizada fundamentalmente por un doble riesgo: por una parte el aumento del peligro, es decir que se produzca un incendio forestal debido a actividades antrópicas; y por otra parte el aumento de la vulnerabilidad o grado de daños que pueden sufrir estos territorios. Este riesgo puede verse agravado si las personas que ocupan estas zonas son desconocedoras del territorio, de su peligrosidad y de los protocolos de autoprotección y actuación en caso de incendio forestal.

Este tipo de turismo además compite con recursos limitados como el suelo, el agua y la energía en unas zonas donde la presencia de infraestructuras hidráulicas y viarias que den soporte a las nuevas edificaciones son escasas. Esto hace que estos suelos no sean aptos para admitir el uso turístico de nueva implantación por los costes desproporcionados que requeriría su dotación de servicios. Además el agua, escasa ya de por sí para el riego de explotaciones agrarias, es desviada en caso de incendio forestal, pudiendo aumentar esta problemática en época estival, temporada que en los últimos años ha reflejado unos datos nada despreciables en cuanto a ocupación en establecimientos alojativos de turismo rural.

En cuanto a que la construcción de villas turísticas fomente el mantenimiento de la actividad agraria y, por tanto, contribuya a la prevención de incendios forestales, es conveniente reseñar que si bien es cierto que el artículo 22 de la ley de islas verdes establece que la ocupación máxima edificatoria no podrá superar el 20% del total de la superficie de la unidad apta para la edificación turística, no es cierto que el 80% restante sea para explotación agraria exclusivamente, ya que las vías de acceso, aparcamientos, barbacoa, piscinas y/o jardines no computan como construcciones. Además, instalaciones como barbacoas, puntos de acumulación de residuos sólidos, jardines con especies combustibles no gestionadas correctamente y/o usuarios ajenos a estos riesgos por desconocimiento, agrava aún más si cabe la problemática.

No cabe duda de que las explotaciones agrarias contribuyen a reducir el riesgo de incendios forestales en las zonas citadas. Está ampliamente reconocido y demostrado que ciertos cultivos, así como la ganadería preventiva, actúan de cortafuego. Los cultivos como la viña no acumulan biomasa de alta combustibilidad y las áreas pasto-cortafuego, ubicadas estratégicamente y gestionadas mediante pastoreo controlado, reducen el riesgo de incendio y han sido reconocidas como zonas de baja combustibilidad.

Por tanto, el mantenimiento y fomento de la productividad agraria es clave para la prevención y extinción de incendios, y las políticas ambientales, así como las de ordenación y gestión territorial, deberían dirigirse a la consecución de estos objetivos. Declarar las zonas de viñedo y otros cultivos valiosos como Áreas Estratégicas de Gestión para el control de incendios, proponer rentas complementarias a las explotaciones que mantengan estas Áreas Estratégicas, o simplemente permitir la corta de rodales de pinos aislados sobre suelo rústico de protección paisajística que funcionan como puntos calientes y que impiden recuperar el espacio agrario que corresponde normativamente, son algunas de las propuestas que podrían conducir a una mejor gestión de estas zonas desde el punto de vista de la lucha contra incendios forestales.

