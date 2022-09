Antona: “El Gobierno de Canarias no ha entregado ni un solo céntimo de los 30.000 euros por vivienda perdida”

El portavoz adjunto del Grupo Popular y senador por Canarias, Asier Antona, ha denunciado este martes, en una pregunta al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que el Gobierno de Canarias, “del mismo color político que el Gobierno de España, todavía no ha entregado ni un solo céntimo de los 30.000 euros por vivienda pérdida por la erupción del volcán en La Palma, a los que se comprometió. No ha cumplido su compromiso”, indica el PP en una nota de prensa.

Durante la sesión de control celebrada en la Cámara Alta, señala, Antona ha preguntado a Bolaños qué balance hace de “las ayudas comprometidas con la isla de La Palma un año después de la erupción del volcán”.

Así, se apunta en la nota, el senador del PP ha reprochado al ministro de Presidencia que “todavía hoy hay cientos de familias que no tienen vivienda y unas 200 todavía viven en hoteles”, tras lo que ha resaltado que “los gastos de los hoteles los asume sólo El Cabildo, cuando el Gobierno de España también se había comprometido a asumir esos gastos”.

“Ante la mayor catástrofe natural vivida en Europa en los últimos años pretendo que usted no me diga una obviedad, esto es, que el Gobierno de España ha movilizado una cantidad importante de recursos, faltaría más que no fuera así”, ha recriminado Antona al ministro. “Lo que no dice el Gobierno es que la mayoría de esos recursos corresponden a la compensación del Consorcio de Seguros”, ha indicado.

Agricultura y turismo de La Palma

Por otra parte, el senador popular por Canarias se ha referido a los dos motores económicos de La Palma, la agricultura y el turismo, y ha afirmado que “el Gobierno no ha cumplido con lo que se comprometió y prometió a la isla de La Palma”.

“Al sector agrícola le prometió partidas económicas para la recuperación del 100% de las hectáreas afectadas y nada se sabe; se comprometió con el sector turístico con incentivos a la conectividad y no se sabe nada, además de haber perdido un 40% de las reservas y 15 vuelos semanales para este invierno. Esta es la realidad”, ha apuntado.

Además, Antona ha resaltado que “el sector turismo de la Isla está pidiendo un apoyo económico a todas las unidades de alojamiento, apartamentos y casas rurales, que están aisladas por el volcán y necesitan del apoyo económico del Ministerio de Turismo”.

Así mismo, Asier Antona ha recordado el informe de Cáritas, que señala que sigue prestando ayuda a casi 3.000 personas en La Palma y ha denunciado que “todavía hoy centenares de personas no han recibido ninguna ayuda, ni tan siquiera la ayuda de enseres y productos básicos, cero euros”.

El senador popular también se ha referido al informe del Colegio Oficial de Psicólogos, que apunta a que las personas afectadas por el volcán tienen problemas de sueño, ansiedad y depresión. “¿Qué dice el Gobierno ante la cruda realidad que apuntan los informes de Cáritas y del Colegio de Psicólogos?, ha preguntado a Bolaños.

Por último, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha reclamado a Bolaños que “huya del balance oficial y hable de la realidad que sufren miles de familias y empresas de la isla de La Palma, que siguen manifestándose y acusando a las Administraciones Públicas de no cumplir con las ayudas prometidas”.