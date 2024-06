Cabrera (PP): “Un primer año de legislatura en el Cabildo con mucha propaganda y escasos logros”

El Grupo Popular del Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, destaca la labor de oposición “seria, contundente y propositiva”, que han hecho los populares durante el primer año de legislatura del actual Grupo de Gobierno, destacando que “no les ha gustado nuestra manera de fiscalizar, especialmente al presidente, pero nosotros solo hemos transmitido lo que creen muchos palmeros, que la manera en la que se gestionado la mayoría de los aspectos no ha sido la correcta”, informa en nota de prensa.

El consejero popular afirma que “se ha notado una total lentitud y falta de toma de decisiones contundentes en muchas de las áreas del Cabildo. El Grupo de Gobierno, desde el comienzo de la campaña en mayo de 2023, afirmaba y creaba grandes expectativas en la opinión pública, falsas e impetuosas, y que finalmente, y en un poco margen de tiempo, han demostrado que no han sido capaces de cumplirlas. Esto nos está llevando a una situación socioeconómica penosa en la Isla de La Palma”.

Los populares destacan “la inactividad del Grupo de Gobierno, y centran que su primer año al frente de la primera administración ha sido de propaganda y marketing, alejándose y dejando a un lado la realidad de los vecinos de nuestra Isla”, continúa Cabrera, “en casi todas las áreas se ha dejado pasar el tiempo, porque el desconocimiento de la gestión pública ha sido enorme, retrasando la toma de decisiones, lo que provocará colapsos e incumplimientos a finales de este año que perjudicaran a varios colectivos de ciudadanos”.

Aguas

“El Grupo de Gobierno anterior estableció una serie de medidas para paliar la situación hídrica de emergencia que padecía el sector agrario. Tras estas, no se han producido ningunas otras. El Grupo de Gobierno actual, desgraciadamente, no ha iniciado ninguna medida para prevenir las situaciones de sequía a las que nos enfrentamos este verano. CC ha vivido del rédito de la anterior gestión y no ha tomado ni una sola iniciativa novedosa al respecto. ¿Qué hubiera pasado hoy si no contáramos con esas instalaciones que tanto criticaron?”, considera Cabrera.

Sodepal

En cuanto a la gestión de la empresa pública Sodepal, los populares afirman que ha habido “una falta considerable de transparencia, visualizada, por ejemplo, en la nula comunicación trasladada sobre la operativa del Blue Festival o del sello Isla Bonita Moda. Esto se traduce en que, cuando hay una mayoría absoluta, Coalición Canaria se comporta de manera soberana, con una altanería considerable y sin atender a las propuestas de la oposición ni tampoco a sus requerimientos”. Además, Cabrera destaca “aprovechamos para recordarle que es también su deber respondernos y entregar todas aquellas documentaciones que se les requiera por nuestra parte. Los costes de diversos eventos nos hacen presagiar nuevos desaguisados económicos en esta empresa”.

Turismo

En cuanto al área de Turismo, Cabrera señala “la conectividad de la isla de La Palma, a pesar de que se ha vendido otra cosa, no se incrementa. Ello, ocasiona problemas enormes, y ya en las próximas fechas estivales, veremos cómo, efectivamente, el turismo en la Isla no se recupera”, y continua “además la política llevada a cabo en cuanto a la labor de promoción turística ha quedado en entredicho; en el ejercicio del año 2023, sólo se ejecutó un 30% de los fondos destinados a la tan necesaria promoción turística. Es algo, que a día de hoy, no podemos permitir. Además, seguimos pendientes de la presentación del proyecto de Fuente Santa”.

Recursos humanos

En referencia a la situación en la que se encuentra la administración en cuanto al personal y los trabajadores, Cabrera destaca que “hay un claro mal malestar de los funcionarios y del personal laboral. La falta de plantilla que existe en este momento en diversos centros de trabajo es, cuanto menos, preocupante. Sus recursos humanos, los propios de CC, como denunciamos en su momento, sí crecieron como nunca antes”.

Obra Pública

En materia de infraestructuras e inversión, los populares consideran que “la gestión de la obra pública es la Isla ha sido nula. Los fondos destinados a obras gestionadas por el Cabildo Insular han decaído de forma tremendamente alarmante. La paralización es indiscutible. Es de sobra conocido cómo está la situación con la LP-2, un auténtico sainete con protagonismo presidencial, sumada a la paralización del resto de las obras de reconstrucción, la apropiación indebida del proyecto del Remo – Fuencaliente, etc. Sabíamos de la necesidad de este proyecto, por eso se impulsó conjuntamente hace unos años, ahora toca buscar financiación para que, de una vez por todas, se reactiven estas infraestructuras tan necesarias para La Palma”.

Empresarios y Autónomos

“Será difícil de llegar a ofrecer ayudas reales a los empresarios y autónomos de la Isla durante este año”, considera Cabrera sobre la aportación del Grupo de Gobierno a las subvenciones de creación de empleo, puesta en marcha de proyectos empresariales, fomento de la contratación laboral, etc. “Se han retrasado enormemente y prácticamente casi podemos decir que este año será muy difícil acometerlas”. Además, los populares recuerdan que la continuidad de estas ayudas “es buena, pero a tiempo y sin que se realicen recortes inasumibles desde los 10 millones hasta los 1.5 millones de euros, una cantidad irrisoria para nuestros comercios, autónomos y empresarios”.

Hacienda

“Es muy importante hablar de este capítulo porque el presupuesto es el que marca, no sólo las líneas de actuación y los programas a desarrollar, sino que muestra los objetivos marcados se han obtenido. En junio de 2023 el capítulo IV de gastos se encontraba en un 24%, un año después se encuentra al 13%; el capítulo VI estaba en el anterior mandato en un 14% de obligaciones contraídas, hoy está a un 3%; y el capítulo VII el pasado año estaba comprometido en un 11% y hoy lo encontramos en un 1%. El área de Turismo, por ejemplo, contempla un 6,75% en publicidad y promoción de la isla frente al 33,26 del pasado año por estas fechas. Lo consideramos totalmente inadmisible” relata el consejero Popular, quien dice que “no olvidemos que, como muchas veces recordaba CC, el pasado año no se gastaron 90 millones de euros. La tardanza en el pago a proveedores no es un asunto menor”.

Sector primario

Los populares destacan que se han presentado por su parte varias iniciativas para ayudar al sector durante este último año, pero “han sido rechazadas”. Además, Cabrera insiste en que “solo se ha realizado una continuidad de las propuestas que ya encontraron puestas en marcha, cuestiones que ya no se justifican por sí solas”.

Reconstrucción

“Todo podía empezar por ese reiterado compromiso, cuando Coalición Canaria estaba en la oposición, de destinar más de 80 millones de euros de fondos Insulares a este cometido. Es otro compromiso olvidado que, entre otras cuestiones, ajustaría el valor real de lo perdido. Las ayudas a los damnificados y la solución de las casas prefabricadas era un objetivo declarado de emergencia. Además, para no escuchar a los vecinos y trabajar conjuntamente, ni siquiera han convocado el Consejo Sectorial para la Recuperación de la Isla”. Cabrera explica que “no sólo nos encontramos con las necesidades de los damnificados, sino también con las insuficiencias de inversiones con respecto a infraestructuras educativas, sanitarias, sociosanitarias, de servicios, deportivas, culturales, etc; y aún no se ha planificado el destino de los 150 millones que, desde principios de año, se encuentran en las arcas regionales además de los 600 millones que se ha dicho que vienen para nuestra Isla”.

Seguridad y Emergencias

En cuanto a esta área, el consejero popular destaca que “la problemática que estamos viviendo en materia de seguridad y emergencia con los bomberos voluntarios o con la recogida de residuos en la Isla es buena muestra de la grave inoperancia en la búsqueda de soluciones: necesitamos avales técnicos y jurídicos, convocatoria de plazas de bomberos profesionales, como indica el plan director, y, del otro lado, más recursos humanos y materiales que sustenten los derechos de los trabajadores y permitan realizar un servicio como se merecen nuestros ciudadanos ” indica el consejero Carlos Cabrera.

Los populares finalizan recordando “que no se gobierna sólo con los votos de la mayoría sino que para el acierto e impulso de cualquier Gobierno se necesita contar con todos. También con los representantes de las otras fuerzas políticas. Seguiremos en esa línea de fiscalización propositiva, intentando que nuestra Isla, sin rumbo definido ni esperanzado, recupere pronto un permanente desarrollo socioeconómico en todo y para todos”.