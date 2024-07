Diana Lorenzo: “En cuestiones básicas como educación y sanidad, no debe haber diferencias entre islas”

La diputada de Coalición Canaria La Palma, Diana Lorenzo, defendió ante el Pleno del Parlamento de Canarias que “en cuestiones básicas como la educación y la sanidad, no debe haber diferencias entre islas”, informa en nota de prensa.

Lorenzo hizo esta afirmación durante la intervención en la que mostró el apoyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a la propuesta planteada por la Asociación Socialista Gomera (ASG) para instar al Gobierno de España a que deje exentas de tributación las compensaciones que los pacientes de islas no capitalinas reciben cuando tienen que desplazarse a otra isla para recibir atención sanitaria.

La diputada insistió en la discriminación que supone para los canarios que viven en islas no capitalinas tener que tributar por esas cuantías recibidas para hacer frente a los gastos del desplazamiento, comida y hospedaje. “Muchos palmeros y palmeras se desplazan a diario a Tenerife o a Gran Canaria para una operación o para recibir un tratamiento. No lo hacen porque quieran, sino porque no les queda otro remedio y eso supone, además, un coste económico. No parece justo ni equitativo que haya que tributar por el dinero que reciben para cubrir esos gastos. Hablamos de la salud de las personas y no debe verse condicionada por la doble insularidad”.

Diana Lorenzo recalcó que esos desplazamientos “implican una serie de gastos que, en algunos casos, los pacientes no pueden afrontar, por lo que existe la posibilidad de que Sanidad abone anticipadamente esas cantidades cuando las unidades familiares no superan determinados ingresos al año, cantidades que han sido actualizadas en la Ley de Presupuestos de Canarias de este año porque estaban sin actualizar desde que el anterior Gobierno de Coalición Canaria lo hizo en 2018”, apuntó. “Estas cantidades deben compensar el gasto real de los pacientes, por lo que considero, además, que se deberían actualizar de forma periódica”, añadió.