Nieves Lady Barreto: “Queremos tener proyectos preparados para el nuevo Convenio de Carreteras”

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, junto a la directora general de Infraestructura Viaria, Rosa Melián, y el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, se reunieron en la tarde de este lunes con vecinos y vecinas del Valle de la Luna para debatir sobre el proyecto de prolongación de la vía exterior de Santa Cruz de La Palma, entre San Telmo y la curva de La Grama, que incluirá el futuro Túnel de la Caldereta, informa en nota de prensa. Excusó su asistencia el consejero de Obras del Cabildo.

Nieves Lady Barreto agradeció al alcalde la convocatoria de la reunión y explicó que responde a la necesidad de dar un impulso a los proyectos de carreteras en la isla, algunos que no salieron adelante en la pasada legislatura, y que es necesario tener preparados para el cuarto Convenio de Carreteras Canarias-Estado. “Lo que le he planteado al consejero de Obras Públicas del Gobierno es empezar a trabajar ya en proyectos que puedan estar listos para adjudicar cuando entre en vigor el convenio en 2027. Hacer un proyecto de carreteras y sacar adelante la evaluación ambiental requiere, al menos, dos años y si no hacemos la tarea ahora llegaremos tarde”.

Barreto destaca que la obra de la Vía Exterior es fundamental para la conectividad de la comarca norte de la isla, pero es especialmente sensible para los vecinos y vecinas del Valle de la Luna. “Creemos que es importante este método de trabajar informando de todos los pasos a los vecinos para que puedan tener tranquilidad, sobre todo en los temas de seguridad. Por eso le pedíamos al alcalde la reunión para sentarnos, hablar, explicar y escuchar, porque, al final, las obras no son solo de las administraciones, son sobre todo de los ciudadanos y esto hay que tenerlo muy en cuenta”.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, recordó que este proyecto comenzó a redactarse en el año 2009, con un trazado que conectaba La Grama con Caldereta, y se aprobó, posteriormente, en 2015.

“Casi diez años después, y a pesar de que ya hay trabajo avanzado, es necesaria una actualización, tanto desde el punto de vista de los precios, como de normativa y de los enlaces que conforman el trazado, así como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable. No obstante, para nosotros también es parte fundamental de esta etapa el proceso participativo que hoy iniciamos con los vecinos y vecinas de Breña Alta, para conocer sus necesidades e incorporarlas, en la medida de lo posible, a la actualización del proyecto”, ha señalado.

Jonathan Felipe aclaró que hay aspectos técnicos del proyecto original que hay que corregir en virtud de varios informes, tanto de la oficina técnica del Ayuntamiento de Breña Alta como del Cabildo Insular. “Pero yo espero que este proyecto sea una realidad y que finalmente tengamos esta vía que es buena para la conectividad de nuestro municipio, pero yo creo que también es fundamental para La Palma. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que el Hospital Universitario de La Palma se encuentra en Breña Alta y todo lo que sea acercarlo a la Comarca Norte reduciendo el tiempo de conexión es fundamental en una isla como la nuestra”.