El PP tacha de “demagógicas” las políticas de Coalición Canaria en el Cabildo

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, ha manifestado su preocupación ante la “poca eficacia de las escasas medidas que ha tomado Coalición Canaria durante el primer año de Gobierno en la Institución Insular”, indica en una nota de prensa. Además, el consejero del PP ha tachado como “demagógicas las políticas y declaraciones que Sergio Rodríguez (presidente del Cabildo) ha trasladado en los últimos meses”. En la nota se destaca que el Grupo de Gobierno “no solo no lleva a cabo ninguna de sus promesas sino que pone el foco en cuestiones banales”

Carlos Cabrera hace referencia “a la serie de inacciones en diferentes materias que ralentizan el avance económico de la Isla”. Cabrera destaca que “durante estos meses, Sergio Rodríguez se ha limitado a anunciar permanentemente ayudas a determinados sectores y luego no consignarlas en el presupuesto insular quedando solo en un anuncio y no en una realidad. Por ejemplo, en 2023 el anterior Grupo de Gobierno doto con casi 10 millones de euros la partida otorgada a las subvenciones para empresarios de la Isla. Este año no se ha iniciado ese proceso, por lo que será muy complicado que el ingreso de estas ayudas llegue antes de que finalice 2024. Y ya no hablar de la cuantía económica destinada, que es muchísimo menor que las anteriores ocasiones”.

Otra de las cuestiones a las que hacen referencia el PP, se apunta en la nota, “son las partidas propuestas por el Grupo Popular para solventar económicamente a aquellas personas que presuntamente fueron víctimas de una estafa por parte de una constructora”. “Por unanimidad, y por iniciativa nuestra, se aprobó en sesión plenaria otorgar cuantías a los damnificados que entregaron a esta empresa determinadas cantidades económicas y que, presuntamente, han sido estafados, para así solventar su situación. Y no solo estos damnificados son los que se han visto ‘olvidados’, también aquellos a los que Coalición Canaria prometió una y mil ayudas y que tras un año, no han recibido prácticamente nada”, añade.

Cabrera destaca que también “se suman aquellas empresas turísticas palmeras que han sido afectadas por la situación del turoperador alemán que entró en presunta quiebra con las que se comprometió a abonar las facturas impagadas; así como la potenciación de las ayudas Agricultores y Ganaderos que desde el Partido Popular se han solicitado en numerosas ocasiones, entre otros sectores”.

El consejero del Grupo Popular indica que “estas son las políticas a las que nos tiene acostumbrados CC, políticas demagógicas, de mucho marketing y publicidad en redes sociales, pero que al final, el ciudadano no recibe aquello que tanto prometieron antes y después de llegar al Gobierno Insular”.