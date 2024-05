PSOE: “Nieves Lady Barreto trata de enfangar la reconstrucción de La Palma con acusaciones falsas”

El PSOE de la isla de La Palma, a través de su diputado, Sergio Matos, y el senador, Kilian Sánchez, ha mostrado en una nota de prensa “su rechazo a las declaraciones realizadas por la consejera de Presidencia del Ejecutivo canario y secretaria general de CC en la Isla, Nieves Lady Barreto, en relación al 60% del IRPF, que lo único que buscan es enfangar la reconstrucción de La Palma con acusaciones falsas”.

“Unas declaraciones que ponen de manifiesto el nulo valor que la dirigente nacionalista otorga a la verdad en política y su perfil populista, generando bulos que enfangan la conversación pública. Porque CC sabe, desde el minuto uno, que si no hay presupuesto no hay determinadas medidas, y conoce también del trabajo y el compromiso del Gobierno que preside Pedro Sánchez para encontrar soluciones no solo al 60%, sino a otra serie de iniciativas en favor de las Islas”, dice.

Sergio Matos defiende que “La Palma, más que nunca, necesita política de altura, no una política vulgar como la que asistimos ayer. Declaraciones como las que hace la consejera Barreto son un síntoma de que CC y el Gobierno de Canarias no tienen hoja de ruta para la reconstrucción de la Isla y han faltado a la verdad y dado la espalda a las personas afectadas por el volcán en materias como la vivienda, la agricultura o las infraestructuras públicas”.

El diputado socialista recuerda a la dirigente nacionalista que “el Gobierno de España y de Canarias se sentaron hace apenas un mes y llegaron a acuerdos para buscar soluciones a cuestiones como la del 60%. Las declaraciones de la consejera nacionalista no tienen ningún sentido, salvo la de lanzar un titular que trata de camuflar el frenazo que ha dado su Gobierno al proceso de reconstrucción. La foto que dice la consejera que busca el Gobierno de España ya la tiene con Clavijo sentado con la ministra Montero”, añade.

Kilian Sánchez lamenta que “la consejera haga estas declaraciones cuando su Gobierno solo ha traído el caos y la incertidumbre a las personas afectadas en la gestión de la reconstrucción, con los nuevos decretos”. Subraya además que el Ejecutivo de Fernando Clavijo “ha sido incapaz de mover un solo céntimo de los 100 millones destinados a La Palma por el Gobierno de España y los 50 de su presupuesto. Fondos que siguen en manos del Gobierno de Canarias en lugar de invertirse en la isla de La Palma”.

“Casi un año después de Gobierno en Canarias y en la Isla se presentan a la sociedad palmera con las manos vacías, tratando de justificar su ineficacia inventando excusas y enturbiando la unidad entre las instituciones por interés meramente partidista”, añade el senador.

En este sentido, señala que “CC ha incumplido masivamente sus compromisos con la ciudadanía de La Palma; le ha dado la espalda a las personas afectadas por el volcán y a los agricultores, con decretos que hacen inviable una recuperación justa; olvidando compensar el valor real que prometieron ni el cambio de las viviendas modulares, que llegaron a calificar de indignas”.