El PSOE reclama “una vez más al Cabildo un mayor respaldo” al comercio del Valle de Aridane

El Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma “ha insistido en la necesidad de que el Gobierno insular de Coalición Canaria (CC) realice desde la Corporación Insular un mayor esfuerzo para contribuir a dinamizar la actividad comercial de la comarca del Valle de Aridane, que atraviesa un momento complicado derivado de distintos factores pero, en especial, de las consecuencias devastadoras de la erupción volcánica sobre su tejido socioeconómico”, indica en una nota de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera Luisa Martina González, añade, quien ha mostrado “su respaldo y el del conjunto de iniciativas activadas hasta ahora por el Cabildo, en coordinación con los ayuntamientos y las asociaciones comerciales, si bien entendemos que no son suficientes y es necesario ser más ambiciosos, con una intervención integral, consensuada con el sector y que tenga un impacto real entre el comercio y los pequeños y medianos empresarios del Valle de Aridane”.

“Ante esta crisis no valen los parches, ni mantener las mismas iniciativas de siempre, porque el momento es diferente, y requiere de intervenciones más imaginativas, efectivas, prolongadas en el tiempo y que de verdad contribuyan a generar actividad socioeconómica en Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso”, subraya la consejera del PSOE, quien sostiene que “de nada nos valen las fórmulas repetidas y con escasos recursos económicos, porque la situación requiere de medidas que de verdad robustezcan y dinamicen la actividad económica y empresarial”, agrega.

Luisa Martina recordó que el PSOE presentó hace meses en el Cabildo una propuesta en este sentido, que fue rechazada por la mayoría del Gobierno nacionalista, prometiendo un conjunto de iniciativas que no se han visto reflejado en la realidad.

“Desde el Grupo Socialista no vamos a cesar en instar al Gobierno del Cabildo que active de una vez un plan de medidas, porque conocemos de cerca la realidad del comercio del Valle de Aridane y sabemos las dificultades por las que atraviesa, ante las que no se puede seguir mirando a otro lado y aplicando fórmulas pensadas para otras realidades, que no se amoldan a las necesidades de una comarca que se vio azotada por la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España”, concluye.