Raquel Díaz: “El decreto de reconstrucción solo contemplará la realidad de los afectados si es participativo”

La diputada del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Raquel Díaz ha defendido durante su intervención en el pleno de la Cámara regional que “el decreto de reconstrucción solo contemplará la realidad de los afectados si es participativo”, se indica en una nota de prensa del PP. Ha añadido que “eso exige no caer en la tentación de politizar el volcán”. Díaz pide que “no se convierta a los afectados en un instrumento, ni arma arrojadiza, entre partidos”.

Raque Díaz explica que “el proceso de elaboración de los decretos para la recuperación comenzó con un buen modelo participativo por lo que la estrategia debe continuar avanzando en la subsanación de las supuestas irregularidades, así como el enriquecimiento de los decretos para que todos los damnificados, sin excepción, encuentren solución a sus problemas, sin dejar a un solo palmero fuera de la ecuación, y para ello hay que contar con todas las partes implicadas, no con unos o con otros, sino con todos los aridanenses estén dentro, fuera o al borde de las coladas”.

En relación, al decreto agrícola, Raquel Díaz ha apuntado que el Grupo Popular “apoya el trabajo llevado a cabo por el Gobierno saliente, tal y como lo hacen también las patronales de agricultores, ya que es fruto de ese proceso abierto y que hay que culminar de inmediato”.

Además, la diputada popular ha defendido que “si bien los decretos son prioritarios, la recuperación socioeconómica de La Palma requiere políticas que nos ayuden a revivir de verdad el Valle de Aridane para mirar al futuro con optimismo, porque de nada sirve una reducción del 60% en el IRPF para todos si el Valle se empobrece día a día; de poco o de nada servirán las políticas y planes de empleo si al finalizar no hay agricultura, ni turismo, ni comercio en el Valle; de nada servirán tampoco las inversiones si no hemos actuado para evitar que quienes no lo han hecho hasta ahora, abandonen el valle para siempre”.

En esta línea, recordó la importancia de que el Gobierno “trabaje en un plan ambicioso de medidas e inversiones impulsadas por las diferentes consejerías para garantizar que La Palma salga reforzada de esta situación y afronte un proceso de recuperación que los expertos fijan en un plazo no inferior a 15 años”.

Ante esta situación, Raquel Díaz ha recordado que “la reconstrucción de La Palma es un reto que exige altura de miras, por lo que debemos dejar a un lado las ideas que nos separan y remar todos a una porque los decretos lejos de usarse para enfrentar partidos, deben centrarse en ayudar a los damnificados a rehacer sus vidas en el Valle de Aridane y en nuestra Isla, sin hacernos trampas al solitario, ni convertir a los afectados en instrumentos, ni arma arrojadiza”.