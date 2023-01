Más de 2.500 alumnos canarios participan con sus proyectos de biodiversidad en los VII Premios Ecoinnovación de la Fundación Endesa

Docentes y estudiantes de centros educativos de toda España siguen demostrando su creciente interés y compromiso con el cuidado de nuestra biodiversidad. Lo corroboran los datos: cerca de 300 centros educativos han presentado un total de 431 proyectos a los Premios a la Ecoinnovación de la Fundación Endesa, de los que cuales 379 han sido admitidos para participar en esta edición. En Canarias 12 centros educativos han presentado 19 proyectos que implican a 2.541 alumnos, informa la entidad.

Los centros educativos participan con sus proyectos en una de las tres categorías de estos premios: ‘Conocer nuestra Biodiversidad', ‘Identificar soluciones a un problema medio ambiental' y 'Mejorar tu entorno'.

Los centros que representarán a la comunidad autónoma canaria en los VII Premios Ecoinnovación Fundación Endesa son por:

Gran Canaria

-Categoría 1: Colegio San Antonio María Claret Las Palmas, con el proyecto “Querida isla”.

-Categoría 2: American School of Las Palmas, con el proyecto “Salvar a la Mariposa Monarca”, IES Valsequillo, con el proyecto “De desecho a producto”.

-Categoría 3: IES Lomo de la Herradura, con el proyecto “Maker for the enviroment”, IES Villa de Firgas, con el proyecto “Influencia de un vertedero ”Punto Limpio“ en los alrededores de un centro educativo y propuesta”, American School of Las Palmas con los proyectos “Patio de Pájaros” y “Conectando con la naturaleza” y IES José Frugoni Pérez con el proyecto “El bosque”.

Tenerife

-Categoría 1: CEIPS La Salle San Ildefonso con el proyecto “Canarias: Paraíso de Biodiversidad”, IES Cabrera Pinto con el proyecto “Biodiversidad en los ecosistemas del intermareal de Canarias”, IES Los -Cristianos con el proyecto “¿Somos más que un buen clima?”.

-Categoría 2: CEIPS La Salle San Ildefonso con los proyectos “Limpieza oceánica, tecnología y biodiversidad canaria” y “Masificación urbanística (Tenerife), Cooperativa de Enseñanza Casa Azul con los proyectos ”Contra los incendios forestales y “Microalgas en Canarias.

-Categoría 3: Colegio Santo Domingo con el proyecto “Feria Nazaret Cuida”, Cooperativa de Enseñanza Casa Azul con el proyecto “Cada gota de agua es importante”.

Lanzarote

-Ceo Argana, en Categoría 1 con el proyecto “La Ruta de los Tesoros” y en Categoría 3 con el proyecto “De casa al cole: Patrimonio de residuos del barrio”.

Los datos de participación del presente evento son los más altos registrados hasta el momento de todas las ediciones celebradas de estos galardones. Precisamente la comunidad canaria es la que presenta una más alta participación en comparación con la edición anterior pasándose de 6 proyectos en 2022 a 23 en la presente edición. Este notable incremento refleja el creciente interés de los alumnos isleños a lo largo de los últimos años por la educación medioambiental.

La comunicación de proyectos admitidos coincide con el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra hoy, 26 de enero. Esta efeméride busca formar a una población mundial consciente y preocupada por la salud de los ecosistemas, fomentando la motivación y el compromiso para solucionar los problemas existentes y afrontar los nuevo.

Para la elección de los admitidos, se ha tenido en cuenta la originalidad, la creatividad y la calidad de los proyectos, así como su carácter innovador, su aplicabilidad en contextos similares, y su alineamiento con las 3P de la Biodiversidad -Proteger, Preservar y Prevenir-.

Con los Premios a la Ecoinnovación, que la Fundación Endesa desarrolla en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación desde 2016, ambas entidades pretenden promover en las aulas de nuestro país una adecuada cultura ecológica, así como impulsar la competencia “ecobiosocial” de los jóvenes, reforzando la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje basadas en el contacto directo con la naturaleza, la protección de nuestra biodiversidad y la colaboración con los agentes medioambientales.

*El término “ecobiosocial” hace referencia a la adquisición de competencias vinculadas al medioambiente, a la ecología y al compromiso cívico y social.

Las Comunidades Autónomas que más proyectos han presentado en esta convocatoria han sido la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana sumando entre las tres un total de 163 proyectos registrados. En total, estos galardones han beneficiado a más de 286.000 estudiantes de todo el país en sus siete ediciones, quienes han mostrado su preocupación e implicación con el cuidado del entorno.

El premio para las iniciativas ganadoras consiste en una aportación económica de 2.000€ para el primer premio y 1.000€ para el segundo en las Categorías 1 y 2; y 4.000€ para el primer premio y 1.000€ para el segundo en la Categoría 3. El Jurado podrá otorgar una mención especial, que consiste en un premio de 1.000€, a proyectos que no alcancen el nivel técnico requerido pero que destaquen por su impacto social, solidaridad, participación de alumnos con dificultades especiales o en riesgo de exclusión social, etc.

Alumnos y profesores de los centros docentes participantes tienen hasta el 26 de abril para finalizar sus proyectos y optar a uno de los galardones, que se entregarán a final de curso.

Para más información, consulta las bases de los premios.

Sobre Fundación Endesa

La Fundación Endesa, presidida por Juan Sánchez-Calero, tiene como objetivo principal contribuir al fomento del talento y al desarrollo social a través de proyectos educativos, de formación para el empleo, biodiversidad, culturales y de voluntariado.

Los proyectos de la Fundación promueven la puesta en valor y conservación de nuestro pasado a través del patrimonio histórico común e impulsan el presente y el futuro de nuestra sociedad a través de la innovación y la colaboración estrecha con otras entidades del tercer sector. Con más de 20 años de experiencia, la Fundación Endesa ayuda a iluminar el talento de los colectivos más vulnerables y la sensibilidad hacia sus demandas para así avanzar hacia una sociedad con más oportunidades para todos.

Más información en este enlace.

Sobre la Fundación Europea Sociedad y Educación

La Fundación Europea Sociedad y Educación es una entidad privada e independiente que promueve investigaciones y debates sobre los múltiples aspectos que configuran el papel estratégico de la educación como fundamento del progreso y desarrollo de las sociedades democráticas.

A través de su departamento de investigación promueve estudios, debates y análisis sobre la actualidad educativa que abordan desde la interdisciplinariedad. Cuenta con una línea de trabajo dedicada al fomento de la educación medioambiental desde una perspectiva de ecología integral.

Más información en este enlace.