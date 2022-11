Agua para La Palma exige al Cabildo que “abandone” su “errado” proyecto de balneario de la Fuente Santa tras “el varapalo judicial” que anula la expropiación

La Asociación Agua para La Palma ha emitido un comunicado en el que considera que “la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la expropiación de los terrenos donde el Cabildo palmero pretende construir el Balneario de la Fuente Santa, debería suponer que el gobierno insular rectificara y apostara por un proyecto diferente, como el de Balneario Histórico Medicinal presentado por Termalismo La Palma, en lugar de seguir malgastando dinero público en la obstinada defensa jurídica de un proyecto errado e ilegal (puesto que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo) en contra de unos propietarios que ya han tenido que emplear su dinero en reaccionar en los tribunales contra este ”atropello“ de la Administración insular”.

Agua para La Palma opina que “la mejor alternativa es el proyecto de Balneario Histórico Medicinal presentado por Termalismo de La Palma, avalado por un equipo multidisciplinar formado por los mejores expertos y por la inmensa mayoría de las empresas turísticas de la isla; que no infringe ninguna Ley, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los propietarios de los terrenos, y que podría comenzarse de manera inmediata, dotándolos en un tiempo prudencial de un atractivo turístico a nivel mundial que volvería a poner a nuestra isla en la senda del crecimiento y la prosperidad”.

Para esta asociación, el proyecto que pretende llevar a cabo el Cabildo constituye “una muestra más de las decisiones erradas de la institución insular en las últimas décadas en materia de aguas, y, en este caso, un desafortunado parque acuático al que denominan Piedra de Fuego”.

“Tal como está proyectada la iniciativa, y sobre todo donde quiere el Cabildo ubicar este balneario, infringe los derechos de los propietarios de esos terrenos, derechos que fueron vulnerados en el proceso de expropiación que esta sentencia ha venido a restituir”, subraya la asociación.

“Al igual que la sociedad palmera, nos preocupa enormemente la deriva a ninguna parte que lleva nuestra isla, de la que esta sentencia es una nueva demostración de lo errados que han estado y están los políticos en la toma de sus decisiones en las últimas décadas. Un varapalo judicial más en la carrera de enfrentamientos del Cabildo con con Costas y con grupos ecologistas por la rebaja de nivel de protección del Monumento Natural del Volcán de Teneguía”.

“¿Cuándo entenderá nuestra clase política que no nos pueden embarcar en proyectos que quedan muy bonitos sobre el papel pero que no están acompañados de un riguroso e imparcial estudio de viabilidad jurídica y económica, adaptados a la idiosincrasia de nuestro territorio y que no se vean abocados al fracaso?”, se pregunta Agua para La Palma.

Esta asociación “pone en la picota un largo el listado de obras fallidas y caras, entre las que cita la playa casi sin bañistas de Santa Cruz de La Palma, la ampliación del puerto en Tazacorte en el que no se ve atraquen barcos, un aeropuerto sobredimensionado para nuestras necesidades reales..., proyectos que, junto a la gestión que hacen del agua, contra la que lucha este colectivo desde hace años, acentúan la crisis económica de La Palma”.

“Cabe recordar el TSJC ha dado la razón a los propietarios del suelo donde el Cabildo pretende hacer el balneario y además condena a esta Administración al pago de las costas procesales en primera instancia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC explica que se trata de una 'cuestión fundamental' que el argumento base para la expropiación recogido en el acuerdo original del Cabildo 'es la aplicación de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre', que 'estaba derogada por mor de la Disposición Derogatoria Única, número 1, letra f) de dicha Ley 4/2017, de 13 de julio”.

“La Fuente Santa permaneció oculta durante siglos y es uno de los manantiales de aguas termales con propiedades curativas más famoso de Europa”, señala.

“El proyecto de Termalismo de La Palma es bastante completo, ya que además contempla una actuación en la playa de Echentive que no destroza el entorno y que queda abierta al público como una zona de baño que también ofrece una mayor tranquilidad a los padres que con niños quieren disfrutar de un día de baño”, concluye.