El Cabildo recupera la Safe Bike con Joane Somarriba y Joseba Beloki como padrinos

El Cabildo de La Palma recupera la celebración de la prueba Safe Bike, enmarcada en el Proyecto San Bernardo que lleva a cabo la Consejería de Infraestructuras de la Corporación. La nueva cita tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre y contará con el apadrinamiento de los ciclistas Joseba Beloki y Joane Somarriba, informa la institución en nota de prensa.

El consejero del área, Darwin Rodríguez, ha presentado la nueva edición de esta prueba junto a la directora de la misma, Alba Pavón, y el responsable técnico de seguridad vial del Cabildo, Fernando Lozano; y el representante de la empresa de seguridad encargada de la prueba.

Darwin Rodríguez incide en la importancia de retomar este proyecto, que es clave para concienciar desde edades tempranas hasta mayores en la importancia de la responsabilidad en las vías insulares y el respeto mutuo entre usuarios de las mismas. “En esta edición contaremos con una de las ciclistas españolas más destacadas, como es Joane Somarriba, y el ciclista de renombre Joseba Beloki como padrinos de la prueba, dos referentes en el ámbito deportivo que nos acompañarán durante el evento y que se suman al objetivo de esta prueba”, defendió.

Fernando Lozano explicó que se trata de una prueba que busca concienciar en torno a la seguridad vial, especialmente en lo relativo a la convivencia entre vehículos y bicicletas por las carreteras de la Isla. “No se trata de una prueba competitiva sino de un evento que nos permita incidir en la importancia de la seguridad en las carreteras, especialmente de los ciclistas, que son uno de los colectivos más vulnerables en este ámbito”, detalló.

La directora del proyecto, Alba Pavón, puso de relieve que el principal objetivo es concienciar sobre la seguridad vial y sobre la convivencia de todos los usuarios de las carreteras públicas. “Hasta ahora se han llevado a cabo una serie de acciones, como la colaboración en diferentes actividades, como un curso de seguridad vial que se desarrolló en Tazacorte; la visita del ex ciclista Abraham Olano hace unos meses y a esto se suma la Safe Bike”, expuso.

Desde la Corporación se incide en que se trata de una prueba abierta a toda la ciudadanía, aunque en esta nueva edición hay un tramo que requiere de cierta preparación física, aunque existen varios puntos de incorporación donde los participantes pueden irse sumando al trayecto. Además, se admite la participación con bicicletas eléctricas.

Con la finalidad de incidir en esa convivencia entre vehículos y bicicletas, no se realizarán cierres de carreteras durante el recorrido ciclista que se enmarca en el evento y que tendrá lugar el día 8 de diciembre. Las inscripciones se realizarán a través de la página web del evento y podrán inscribirse todos aquellos mayores de 14 años, que cuenten con la autorización de sus tutores legales, que lo deseen hasta completar las plazas, 700 en total. No hay límite máximo de edad, pero se ruega que se abstengan de participar aquellas personas que no consideren estar preparados para la realización de, al menos, uno de los tramos.

Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre se realizarán diversos actos y eventos, como charlas en colegios y la promoción de La Palma como destino ideal para la práctica del ciclismo, entre otras, siendo el más importante la marcha cicloturista que tendrá lugar el 8 de diciembre.

El recorrido tendrá salida en Puerto Naos a las 9:00 horas y finalizará en la Ciudad Deportiva de Miraflores, entre las 15:00h y las 16:00 horas, y consta de, aproximadamente, 53 kilómetros.

Paralelamente, en la Ciudad Deportiva de Miraflores, se realizarán actividades relacionadas con el ciclismo y la seguridad vial destinadas a los niños menores de 14 que deseen apuntarse.