Comandante Lara, el cómico andaluz aterriza en La Palma: “La tontería es un concepto muy serio”

El próximo mes de septiembre “aterriza en Canarias el avión del Comandante Lara & Cia para embaucarnos con el nuevo show con el que recorre España rompiendo taquillas en los que se acompaña de sus inseparables Vicente Ruidos y Jesús Tapia”, indica la organización del evento en una nota de prensa. El día 15 de septiembre, añade, el Teatro Circo de Marte, a las 20:30 horas, programa, en una única función, la actuación del humorista jerezano Luis Lara (1976), para presentar su espectáculo de casi dos horas de duración ‘Viaje con nosotros’, incluido en la programación de la segunda edición del Festival de Humor Reíslas que tendrá lugar también en Gran Canaria, Tenerife y La Graciosa.

Se declara “un contador de pamplinas” que es más conocido por su apodo profesional por el que todo el mundo le reconoce, ‘Comandante Lara’, que por su nombre de pila, Luis, se señala en la noa. Estudió EGB, añade, en el colegio La Paz, pared con pared con la antigua cárcel de La Asunción. Ese apodo, agrega, lo acuñó durante su etapa en el programa deportivo ‘El Pelotazo’ de Canal Sur que dirigía José Guerrero, 'Yuyu'. Con la veintena recorrió Europa como cantaor siendo Luis de Pacote con la compañía de María del Mar Moreno, pero se subió un buen día al escenario a contar un chiste y aún no se ha bajado. Allí empezó a fraguarse su leyenda que aclara que consiste “en no quedarme quieto hasta que me vaya al patio de los callaítos. ¡Vamos a reírnos, chiquillo! ¡Que aquí no se queda nadie!”. Con el tiempo, su presencia se ha expandido hacia diferentes formatos, convirtiéndose en un fenómeno mediático en toda regla.

“Mi padre fue un aficionado descomunal al flamenco. Soy gitano por los cuatro costados. De familia de artistas. También soy saetero. He ganado cuatro veces el concurso de Saetas de la Peña Buena Gente, el más prestigioso en Jerez. Ahora canto menos que un grillo mojado. Pero me encanta el flamenco”, comenta Luis Lara con orgullo.

Está convencido del poder terapéutico de la risa. “Tú te ríes y te cambia el semblante, se te cura el alma. Y yo me siento vanagloriao de poder sentir que la gente se ríe conmigo y de que le curo en ese ratito. La risa es un bálsamo para todo mal. Siempre ha habido crispación si no por una cosa es por otra y creo que la única forma que hemos podido sobrevivir a todo ello es con el humor. Hay una cosa que dijo el capitán Jack Sparrow que era algo así como, tu no decides como vienen las cosas, pero si decides cómo afrontarlas y para mí lo mejor es con humor”, señala el cómico que tiene entre sus películas de referencia de humor absurdo ‘Aterriza como puedas’ y ‘Top Secret’.

Referentes

No se olvida de los grandes cómicos patrios como Antonio Ozores, José Luis López Vázquez, Pajares y Esteso… “Pongo en mayúsculas a Martes y Trece y a José Guerrero Roldán, el ‘Yuyu’ de Cádiz, un maestro del surrealismo y del humor absurdo y uno de mis referentes en este mundo. Muchas de las cosas que hago en el escenario las he comentado con él. En este show, nos ha echado una mano a la hora de acercarnos ideas. Por ejemplo, yo le estaba hablando del Respibien, y me dijo: ‘Eso es Oximetazolina, que tiene nombre de princesa azteca’. Y ese gag está incluido en el show”.

“La tontería es un concepto muy serio para mí”, confiesa Lara. “Lo fundamental es caer en gracia antes que ser gracioso, no hay que insistir. Lo que hago es lo que me gustaría que me hicieran a mí: reír. Busco la reciprocidad, si hago reír a la gente me encanta que me hagan reír, y la verdad que lo consigo bastante. ¡¡Awesome, amazing!!, como dirían los norteamericanos”, dice. “Un chiste es una historia cortita. Es como una soleá, que en cuatro versos cuenta una historia. Y un cantaor lo transmite y lloras. Un chiste es igual: blablablá, y ja, ja, ja. Va directo a la sala de máquinas”.

Confiesa que en algunas ocasiones el show no ha salido como esperaban. “Con la gira tan extensa que llevamos claro que sí, pero muy pocas la verdad. Es más, incluso en esas actuaciones más mediocres al final hemos podido darles la vuelta y terminamos por disfrutarlas. Lo que sí que es verdad que hay veces que no esperas que una ciudad sea muy buena y luego su público se vuelca con nosotros y quedamos sorprendidos del cariño de la gente y al final son auténticos bolazos como nosotros los definimos”.

“El humor no tiene límites. Los límites los tienes tú. Si lo que quieres es hacer sangre, se te va a notar. Pero mi humor es blanco, universal, absurdo e inocente, no insulta, me inspiro en lo cotidiano. A mí el humor inteligente, este que te tienes que comer el coco para entender un chiste, no me gusta. Del primero que me río es de mí, que soy calvo y más feo que Luka Modric mojao”. Comenta que nunca se ha quedado en blanco sobre un escenario, experiencia que cree que “tiene que ser más desagradable que chuparle los dedos a un mecánico”. Su método, anotar en su móvil “los chascarrillos que se me van ocurriendo. Cosas que me vienen a la cabeza, que me cuentan o de las que soy testigo en el hipermercado, la farmacia o la sala de espera de un hospital porque la gente, por regla general, tiene su gracia”.

El show ‘Viaje con nosotros’ del Comandante Lara & Cia, se indica en la nota, podrá disfrutarse en septiembre en el Teatro Cine Atlántida de Lanzarote el día 13, a las 21:00 horas; el día 14 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura a las 21:00 horas, y el día 15 en el Teatro Circo de Marte de La Palma a las 20:30 horas. Las entradas para los diferentes teatros y auditorios de la segunda edición del Festival del Humor Reislas ya están a la venta en esta web.