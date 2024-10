Concentración en La Palma contra “el genocidio en Palestina y los asesinatos en Líbano perpetrados por Israel”

El próximo sábado, 5 de octubre, entre las 11.00 y las 13.00 horas, la Plataforma ‘Canarias por Palestina’ en La Palma convoca una concentración en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. “Queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo al genocidio que se está produciendo en Gaza y en el resto de Palestina y la actual campaña de asesinatos en Líbano, que está perpetrando el Estado de Israel”, señala en una nota de prensa la citada plataforma.

“Demasiados días de horror televisado, de crímenes inimaginables, de una dimensión indescriptible. Demasiados días desde que comenzó el genocidio de Israel contra 2,3 millones de personas palestinas en la sitiada Franja de Gaza transmitido en vivo y los ataques cada vez más brutales en Cisjordania. Israel lleva 76 años intentando eliminar a la población indígena de Palestina. Israel sigue robando tierras, encarcelando y masacrando a todo un pueblo mientras el mundo observa. Casas, escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias, universidades, y un larguísimo etc. son las infraestructuras civiles que ataca Israel, ahora también en Líbano”, dice.

“El próximo sábado 5 de octubre saldremos a la calle en todo el estado español como respuesta a la llamada urgente de nuestras compañeras palestinas, para detener esta atrocidad y con toda la misma energía condenamos la terrible agresión de Israel en el Líbano. No es suficiente condenar desde la distancia. Es hora de actuar, de cortar la complicidad internacional con un régimen de apartheid y colonialismo. Los gobiernos y empresas que financian y apoyan a Israel deben rendir cuentas por tomar parte en este genocidio. No es un simple deber moral, es una obligación legal y humana”, subraya.

“Gaza es solo el primer experimento de una era de brutalidad sin límites si no la detenemos. Si no conseguimos detener la barbarie, no solo acabará con Palestina, en su forma más violenta, sino que nos arrastrará a todas. Estos últimos meses se están escribiendo unas de las páginas más tristes de la historia de la humanidad”, resalta.

“Las organizaciones convocantes reclamamos un alto al fuego inmediato y permanente para detener el genocidio, y para lograrlo exigimos al gobierno español que: