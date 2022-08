Derrumbe en una de las paredes interiores del volcán

Una de las paredes interiores del cráter del nuevo volcán de La Palma surgido en Cumbre Vieja ha registrado un derrumbe, señala el Instituto Volcanológico de Canarias (Invoclan) en sus redes sociales. El desplome, señala, fue descubierto en la tarde de este lunes durante los “trabajos rutinarios” que realiza el Involcan en el lugar. Explica que “estos fenómenos son normales debido al asentamiento del terreno”.

La altura máxima del volcán, cuya erupción se inició el pasado 19 de septiembre y se dio por finalizada el 13 de diciembre, es de 187 metros y, su altitud máxima, de 1.071 metros sobre el nivel del mar, según según establece el primer modelo digital de alta resolución realizado en la zona. El citado estudio, titulado High-resolution Digital Surface Model of the 2021 eruption deposit of Cumbre Vieja volcano, La Palma, Spain, ha sido recientemente publicado en la revista Scientific data, del grupo Nature, por investigadores del Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) de Italia, en colaboración con colegas del Instituto Volcanológico de Canarias.

El volumen del cono generado por la erupción ronda los 36 millones de metros cúbicos, que se asientan sobre una superficie de 0,6 kilómetros cuadrados.