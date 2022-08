El campo de coladas del volcán de La Palma alcanzó hasta 65 metros de espesor

El campo de coladas formado por la erupción del nuevo volcán de La Palma en Cumbre Vieja, entre septiembre y diciembre de 2021, alcanzó espesores de hasta 65 metros, aunque la media es de 15,2 metros, según establece el primer modelo digital de alta resolución realizado en la zona.

Publicado el primer modelo digital de alta resolución del volcán de La Palma

Se trata del estudio High-resolution Digital Surface Model of the 2021 eruption deposit of Cumbre Vieja volcano, La Palma, Spain, publicado en la revista Scientific data, del grupo Nature, por investigadores del Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) de Italia, en colaboración con colegas del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Además del espesor máximo de las coladas, se han extraído otros datos como el material depositado: casi 220 millones de metros cúbicos, principalmente constituidos por lava, descontados los huecos que quedaron sin rellenar y la parte sumergida de los dos deltas lávicos que se formaron en la costa de Tazacorte.

La tasa de emisión de lava en los primeros días de erupción llegó a ser de unos 60 metros cúbicos por segundo, apunta Piergiorgio Scarlato, coordinador de las actividades del INGV en colaboración con el Involcan en La Palma durante la crisis volcánica, aunque la media se situó en 27,2 m3/s.

Según este modelo digital de alta resolución, la altura máxima del volcán es de 187 metros y su altitud máxima, de 1.071 metros sobre el nivel del mar. Y el volumen del cono generado por la erupción ronda los 36 millones de metros cúbicos, que se asientan sobre una superficie de 0,6 kilómetros cuadrados.

Todos estos datos fueron obtenidos a partir de mediciones aerofotogramétricas realizadas con drones durante la erupción y al final de la misma a través de las técnicas “Structure from Motion”.

El equipo de investigadores de INGV, especializado también en el rodaje en áreas de riesgo volcánico, intervino desde el principio de la erupción.

Piergiorgio Scarlato explica que durante los más de 800 kilómetros de sobrevuelos realizados por los drones se recogieron más de 12.000 imágenes aéreas de alta resolución y georreferenciadas, lo que permitió construir un mapa detallado del campo de lava y del nuevo edificio volcánico formado ya durante la erupción.

Riccardo Civico, investigador del INGV y primer autor del estudio, destaca que la erupción en Cumbre Vieja ha provocado “profundos cambios morfológicos en la parte occidental de la isla, afectando tanto al entorno natural como al humano en un área de decenas de kilómetros cuadrados”.

Luca D'Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica de Involcan, recalca que este trabajo aporta “una importante contribución” para definir el marco de la erupción y constituye un instrumento útil para la planificación de las intervenciones de recuperación del área urbana invadida por los productos de la actividad volcánica.