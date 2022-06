Empresarios de Puerto Naos, zona evacuada por los gases: “El volcán nos quitó el pasado, los políticos nos están quitando el futuro”

La Asociación de Empresarios de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane, mantuvo el pasado lunes, 27 de junio, “una importante asamblea”, informa en una nota de prensa. Indica que “la situación especial en la que se hallan los habitantes de este enclave costero y de las empresas que en él desarrollan su actividad, no es atendida por las administraciones, haciendo dejación de su responsabilidad y obligación, es la primera y principal conclusión de este grupo motor de la economía en la zona”.

“No podemos acercarnos a nuestros negocios ni viviendas”. Aseguran que “están sufriendo un deterioro grave que podría ser fácilmente solucionado con un poco de organización”. “Tengo los bajantes tupidos por la ceniza y cuando ha llovido no me han permitido acceder para eliminar el agua que se empozó en la azotea y se ha filtrado a los techos y toda la estructura”, expuso uno. “Se están cayendo falsos techos”, apuntaron algunos. Otros aluden que “necesitan vaciar el contenido de las cámaras frigoríficas y congeladores para poder apagar dichos electrodomésticos pues el consumo es elevado y más con estos precios de la luz”.

En la nota se señala que “muchos de los daños ocasionados pudieran haber sido fácilmente solucionados con la posibilidad de entrar ordenadamente en los inmuebles”. En este sentido preguntan: “¿Quién se hará cargo de estos desperfectos y pérdidas?.

Según las mediciones de los científicos, se añade en la nota, “sigue habiendo gases y los accesos son restringidos… de hecho prácticamente no hay forma de entrar”

“No entendemos”, apuntan los afectados, “que, con la cantidad de dinero que parece que se está moviendo, no haya una dotación para acceder con orden y un equipo a la zona. No entendemos como los operarios de las desaladoras están trabajando a diario y nosotros no podemos acceder en meses. No entendemos como los agricultores entran en zonas afectadas por gases y nosotros no podemos, nuestras fincas son nuestros negocios. ¿A caso tenemos menos derechos, somos ciudadanos de segunda o se nos quiere eliminar de la ecuación? La indignación es muy palpable”.

Piden “un plan B. No podemos estar en este limbo”. Los empresarios de Puerto Naos alegan que “es una situación crítica, emocionalmente hablando, pues el que ha perdido ya puede centrarse en recuperar en buscar inversiones, en irse, en construir de nuevo, pero nosotros, ¿qué hacemos?”. La comparan “a un secuestro o desaparición… no sabemos si está muerto, si está vivo, si lo recuperaremos… es durísimo, encima la falta de información es tal que nos sentimos desamparados y desesperados, todos nos rebotan a los otros pasándose la pelota y la responsabilidad. En esta tierra de nadie, no se nos dan ayudas, pues tenemos una casa o negocio, pero no lo tenemos tampoco y se están viniendo abajo. Ni recibimos ayudas ni podemos seguir...”

“Vivimos en un sufrimiento permanente, agonía, hablan de hacernos damnificados, pues aún solo somos evacuados… pagos de autónomos, ERTEs prolongándose, incertidumbres, falta de transparencia e información, descapitalización”, apuntan.

De las cuatro líneas de ayuda del Cabildo “no entran en ninguna”. Aseguran que se les tiene aparte; no se les considera “en ninguna de ellas”.

Solicitan, en primer lugar, que se habilite un grupo preparado de acompañamiento con máxima urgencia y que puedan acondicionar y dejar los inmuebles y negocios de Puerto Naos cerrados, pero en condiciones para evitar su deterioro.

También piden poder entrar para hacer inventario de pérdidas y daños para los seguros, cuyos plazos para la presentación en muchos casos ya han terminado o expirado, así como más análisis y contrastes de datos, planes de limpieza y desgasificación de viviendas y tuberías. De no remitir la presencia demandan “la declaración de zona catastrófica”.

Indican que han solicitado una reunión con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, y con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, para pedirles información y exigirles medidas y acciones inmediatas.

Están dispuestos “a tomar otras medidas más contundentes” ya que se sienten “totalmente abandonados por parte de los que tienen la obligación” de atenderles. “Hemos esperado pacientemente pero esta confianza ha sido traicionada, nuestras vidas están ahí abajo y si es preciso daremos un golpe en la mesa, pero no vamos a dejar morirnos en la cuneta, ya está bien”.

“El volcán nos quitó el pasado, los políticos nos están quitando el futuro”, concluyen.