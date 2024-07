Intersindical Canaria dice que “la inactividad” de los dirigentes del Cabildo “pone en peligro la prestación de servicios a la ciudadanía”

Intersindical Canaria informa en nota de prensa que “desde hace varios meses se viene arrastrando falta de personal en los centros asistenciales del Cabildo de La Palma, dándose la circunstancia de que se quedan turnos descubiertos reiteradamente de las distintas categorías que prestan los servicios en ellos. Estos turnos y tareas descubiertas, en la mayoría de las ocasiones, deben ser suplidas por el resto de personal que queda en los centros, situación que para algunas categorías se prolonga desde hace meses, y que está provocando una sobrecarga del personal que está incidiendo directamente en su salud que ya se traduce en un aumento de las incapacidades temporales”.

“Una vez denunciada esta situación ante Recursos Humanos, este servicio viene realizando una serie de declaraciones públicas y acciones con respecto al personal que presta sus servicios en el Cabildo de La Palma (ese personal es el que presta los servicios a la ciudadanía) que denota una falta de planificación, organización y conocimiento, así como una instauración permanente de una pésima improvisación”, asegura.

“Como ejemplos de esta falta de personal nos encontramos que en el Hospital de Los Dolores, Residencia de Pensionistas de La Dehesa y Centro Residencial Asistencial Psicosocial Villa Flora, tras la ejecución de parte del procedimiento selectivo de estabilización excepcional del empleo temporal del personal de contratación de larga duración, existen una serie de plazas remanentes vacantes de distintas categorías sin cobertura, que deben ser asumidas por el resto de personal mes a mes o semana a semana, sobrecargando al personal que se encuentra trabajando, obligándolo en muchos casos a doblar sus turnos y sin saber cómo o cuándo van librar. Otro ejemplo son varias plazas existentes en el Servicio de Medio Ambiente, en el Servicio de Infraestructura y Servicio Deportes vacantes dotadas presupuestariamente y sin cubrir”, detalla.

“Por si fuera poco, nos encontramos que se está tardando en cubrir las bajas por IT en la mayoría de las ocasiones entre 15 y 20 días, y por más insistencia de esta organización para que se actúe con celeridad y no se continue con esta dinámica, no hemos obtenido respuesta”, afirma.

“Todo lo anterior ocurre mientras se crean y cubren nuevas plazas de libre designación y altos cargos que sí son dotadas presupuestariamente de inmediato y cubiertas”, señala.

“Observamos cada vez más alarmados cómo esta corporación se ha instaurado en una rutina de incumplimientos: la falta de personal, se saltan los distintos acuerdos de turnos en los centros de trabajo y acuerdos de Mesas General de Negociación, se deja sin efecto varios artículos del Convenio del Personal del Cabildo (aun a sabiendas de la susceptibilidad de tener que responder a recursos judiciales por ello y que tendrán un coste para las arcas públicas)”, añade.

“Y es en este orden de sucesos, cuando recientemente nos enteramos por la prensa de unas declaraciones del Cabildo de La Palma, donde se anuncia un acuerdo-convenio con la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Salud para compartir las listas de reservas de las diferentes categorías profesionales, convenio hecho sin conocimiento ni informe a esta organización sindical, desconociéndose los términos de esos acuerdo, con lo que nuevamente podríamos estar ante algún defecto procedimental”, expone.

“Por todo lo anterior, esta organización quiere transmitir a la opinión pública la enorme preocupación que en este momento tenemos con la dirección en materia de recursos humanos del Cabildo de La Palma, por la falta de recursos que son imprescindibles para la prestación de unos servicios de calidad a la ciudadanía. Donde hace una dejación palpable de sus funciones el área de Recursos Humanos, de todas las plazas que existen vacantes, para prestar el servicio de calidad que la ciudadanía se merece”, concluye.