A juicio por abusar de una menor que captó en una red social y chantajeó en Los Llanos

Un hombre será juzgado la próxima semana en el Juzgado de lo Penal 7 de Santa Cruz de La Palma acusado de abusar sexualmente de una menor a la que captó a través de la red social Instagram, y luego chantajeó con difundir imágenes comprometedoras de la chica si no accedía a sus pretensiones.

La Fiscalía pide para el procesado una pena de 17 años y 6 meses de cárcel por los delitos de abuso sexual, amenazas, corrupción de menores, y otros dos delitos de abuso sexual en las modalidades de engaño pederasta (grooming) y sexteo (sexting) o envío de mensajes de contenido sexual explícito.

Según figura en el escrito de calificación, el acusado contactó con la menor a través de la citada red social y mantuvo contacto con ella varias semanas con mensajes en los que insistía en tener un encuentro sexual.

Finalmente la chica accedió y ambos quedaron en verse en Los Llanos de Aridane.

El acusado llevó a la menor a la zona de aparcamientos y tras besarla le insistió en numerosas ocasiones para que le practicara una felación, lo que ella hizo tras haberse negado varias veces.

Sucede que el encausado la grabó y utilizó ese vídeo y otras fotos que la menor le envió posteriormente desnuda o semidesnuda para chantajearla con difundir todo este material audiovisual si ella no se acostaba con él.

Ante las reiteradas negativas de la menor, que le decía que no se sentía preparada y no quería perder la virginidad, el acusado le exigía que al menos le volviera a hacer felaciones, pero no logró su propósito.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una orden de alejamiento, la prohibición de residir en Los Llanos, que se someta a un programa de educación sexual e indemnice a la menor en 9.000 euros en concepto de daños morales.