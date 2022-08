Temperaturas en ligero a moderado ascenso este martes en La Palma

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, 2 de agosto, en La Palma, es la siguiente: En el litoral noreste, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas que tenderán a disiparse por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las mínimas de zonas altas. Se alcanzarán los 34º C en cumbres y medianías de la vertiente oeste, y podrán alcanzarse los 30 - 32 º C en las medianías del este. Viento del noreste, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a partir de la tarde. Brisas en costas oeste.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de La Palma: 23 grados (mínima) y 31 (máxima).