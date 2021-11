Helena Maleno advierte de que este será el peor año en cuanto a número de víctimas en las rutas migratorias

La activista y fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha adviertido este sábado de que este será el peor año en cuanto a número de víctimas en las rutas migratorias. Así lo ha expuesto en las jornadas Canarias y las alternativas desde el Sur Global que ha organizado la Asociación Cultural Canarias Puede como un espacio de reflexión colectiva sobre los retos sociales, políticos y electorales que tienen por delante las alternativas progresistas en este nuevo tiempo político.

Este sábado se abordó el tema de las migraciones y los derechos humanos, donde además de Maleno participó a la también activista senegalesa Soda Niasse, la fotógrafa social Luz Sosa y la diputada en el Congreso de ERC, María Dantas. Todas han coincido con la valoración de Maleno sobre el actual gobierno: “Tenemos que desmitificar que en las fronteras puedan hacerse políticas diferentes según el signo político porque en los últimos 30 años desde la izquierda a la derecha han hecho las mismas, y esta es la realidad. Los compañeros migrantes han sido sacrificados también por el que se dice el gobierno más progresista de la historia. Cuesta decirlo pero hay que hacerlo porque tenemos que ganar el relato”.

Al respecto la diputada de ERC ofreció ejemplos reales de preguntas parlamentarias que el Ministerio de Interior “contesta directamente con mentiras”. "No hay asistencia jurídica individualizada, no se respetan los plazos para pedir asilo, no hay vías para comunicar a las familias de los fallecidos, y múltiples violaciones de derechos más que no se debaten en el Congreso porque cuando preguntamos nos mienten negando la mayor, este Gobierno en términos de transparencia y de políticas reaccionarias podría confundirse con una de ultraderecha”, sentenció.

Maleno aseguró que hay una base de racismo institucional. “No hablemos solo del de extrema derecha, ese ha llegado porque hay un poso que tiene las raíces en las instituciones. Se podrían hacer las cosas de otra manera”, aseguró, en referencia al actual discurso de guerra que domina las fronteras, plagado de lenguaje militar, y a la elección que hace el sistema de quienes son los enemigos. Por una lado las mafias, lo que les permite hablar de luchar contra ellas y cuando llega una patera con víctimas resolver el asunto metiendo en la cárcel a la persona que lleva el compás. “No se activa el protocolo de tragedias con múltiples víctimas, ni se abre investigación judicial ni vías de reparación a las familias, el asunto se cierra en muchos casos metiendo inocentes en la cárcel, porque en los 20 años que llevo en esto resulta que el capitán siempre sobrevive, y las mafias, cada vez son más fuertes”, comentó.

“Y como las mafias no son suficiente, criminalizamos a los MENAS”, continuó, “que no son niños ni adolescentes, se les deshumaniza; o a las madres de los bebés que llegan, para integrarlos a ellos en el sistema de acogida”.

"Tenemos que señalar a víctimas y asesinos"

“En definitiva, si, hay una guerra en las fronteras nosotros también tenemos que señalar a las víctimas y a los asesinos, a las empresas armamentísticas que han destruido la democracia en Ceuta y Melilla y que lo harán en Canarias si no somos valientes para plantarles cara”, defendió la activista.

En este sentido, la senegalesa Soda Niasse explicó que “mientras el pescado de Senegal, el café de Costa de Marfil, el uranio de Nigel o el cobalto congeles viaja en contenedores por vías seguras hasta los países europeos, para las personas africanas solo hay vías letales, y los supervivientes que llegan a Canarias son despojados de sus derechos humanos”, denunció. “Europa se protege de las personas migrantes con la Ley de Extranjería, que ha intentado convertir las islas en una cárcel ilegal a cielo abierto con la participación activa del Gobierno español, pero no lo han conseguido, hemos logrado que los migrantes llegados a Canarias puedan viajar libremente al resto del país, aunque tenemos que lograrlo para todas las personas del mundo”.

Respecto a esas llegadas, los datos que da el Ministerio del Interior ahora mismo son para ahondar en ese miedo, en ese racismo institucional, según coincidieron las ponentes. Lo explicó la fotógrafa Luz Sosa, quien empezó documentando el día a día en el campamento de Las Raíces y acabó con un proyecto que se transformó en exposición que incluye el retrato y la historia de 20 personas con nombre y apellido, 20 protagonistas con los que Sosa intenta combatir la información “sesgada y alarmista de los grandes medios”.

Por eso también, la organización de Malena está contabilizando ahora las víctimas, las personas que mueren en estas rutas migratorias, “y en los primeros seis meses hemos contabilizado 2.087, va a ser el peor año en Canarias. Y es importante para ver la dimensión de la guerra, para visualizar a las víctimas y señalar a los victimarios. Y para traer el relato de la verdad, y de cómo se repara”, sentenció.

"El relato de los movimientos sociales tiene que poner los derechos humanos en el centro"

Para Maleno, el relato de los movimientos sociales tiene que poner los derechos humanos en el centro. “Construyamos políticas de vida, para conseguir que no se repitan las políticas de muerte”,dijo. Y según Dantas, la solución también pasa ”por ocupar los espacios de mando y los de todos los poderes”. “Yo denostaba el trabajo en las instituciones, pero estaba equivocada”, dijo. Y en este sentido hizo un “llamamiento a las mujeres diversas a hacerlo, a llenar de Sur Global los espacios donde se cuece el futuro de todos”.

Previamente, y bajo el título ‘Más allá de La Moncola: la izquierda que también gobierna’, el jefe de Gabinete del alcalde de Cádiz, José Vicente Barcia, animó a mantener las ganas de participar en las instituciones a pesar de las desilusiones iniciales, “porque es mejor la peor de nuestras conformidades que la mejor de sus alternativas”, dijo, y ofreció algunos consejos a quienes decidan hacerlo, como asumir que es necesario recibir formación en algunos ámbitos, entender que el epicentro de su trabajo no es la institución sino el pueblo para el que trabaja, y la importancia de crear un relato que de fuerza, que genere comprensiones, y un personaje que esté por encima de las siglas. “Lo peor que nos puede pasar es que formemos parte de gobiernos en los que seamos públicamente irrelevantes. Y eso significa que tienes que tener capacidad de desestabilizar. Es el momento de dejar de ser anónimos y comunicar quienes somos”, dijo.

Eso sí, añadió, "no vale con tener un buen corazón, hay que tener garras, colmillo, y sacarles las contradicciones a la oposición. Solamente la bondad es contraindicado para la pervivencia en instituciones tóxicas como las que poblamos”, advirtió.

En esta misma mesa la diputada del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón, la concejala de Ingenio, Pilar Arbelo, o el ex vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó, compartieron sus experiencias lidiando con estos retos, así como el consejero de Justicia y Política Migratoria del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, quien apuntó que “cuando estás en el gobierno no hay que caer en la tentación de hacer solo políticas mediáticas cortoplacistas, esas que capitalizas al instante. Debemos apostar por proyectos a medios plazo que impulsen cambios estructurales que dejen una impronta de nuestra acción de gobierno, aunque no traigan rédito inmediato”.

Para el cierre de las jornadas, se abordó el papel de los “nuevos sujetos políticos territoriales” en la configuración del nuevo tablero político con la presencia del diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, quien aseguró que su partido es “todo menos una opción vocalista, es justo al contrario, somos globalistas al punto de ser la única opción que apuesta por un modelo alternativo, y global, de desarrollo”, o el profesor y consultor político Pablo Fernández quien alertó de que “es difícil no sentir simpatía ante la España vaciada, pero también es difícil no sentir algunos temores. Puede ser un caldo de cultivo excepcional para opciones de la anti política más reaccionaria, para la extrema derecha”, además del teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste y María Dantas.