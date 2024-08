El PP vuelve a alejar un acuerdo para el reparto obligatorio de menores migrantes

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha alejado un acuerdo con el Gobierno para reformar la ley de extranjería y pactar el reparto obligatorio de menores migrantes, como reclama Canarias, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de inacción y de no atender a las propuestas y condiciones planteadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo.

“Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende. Hace caso omiso, mira para otro lado ante el fenómeno, pero también ante las medidas que proponemos”, ha denunciado Sémper en rueda de prensa.

El PP, que este lunes ha reunido al Comité de Dirección y ha recuperado la plena actividad tras el parón veraniego, ha subrayado que el Gobierno conoce sus condiciones, que pasan por convocar la Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria (propuesta cuestionada por expertas) o dotar de recursos a las autonomías que acogen a los menores que migran solos.

El portavoz del PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además de visitar Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar la colaboración en la lucha contra la migración irregular haga una gira por España y visite los centros de acogida.

“El presidente del Gobierno no ha pisado este verano ninguna de las comunidades autónomas que están padeciendo la presión migratoria sin precedentes ni tampoco aquellas que reciben menores no acompañados, esto es especialmente grave”, ha sostenido Sémper, después de que Sánchez se reuniese con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en La Palma.

Los populares han insistido en su petición de que el Gobierno convoque de manera urgente a todos los presidentes autonómicos porque “las comunidades autónomas siguen sobrepasadas y necesitan ya una solución”, y han acusado al Ejecutivo de lavarse las manos y dejar abandonadas tanto a las autonomías que sufren la presión migratoria como a las que reciben menores no acompañados.

Clavijo: “Estamos colapsados”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido que el Archipiélago recibirá en los próximos meses un nuevo “aluvión de pateras” para que el que no están preparados, pues sus servicios de atención a migrantes ya están “colapsados” y no tiene duda de que esta situación generará “tensión social”.

En ese contexto, Clavijo ha emplazado a Sánchez a que su gira por Mauritania, Gambia y Senegal “no se quede solo en una visita”, sino que sirva para firmar “acuerdos, convenios y programas” con esos países origen de movimientos migratorios.

En una entrevista en Antena3, Clavijo ha asegurado, que “si no se pone remedio” a la situación de migración “desbordada” que sufre Canarias, “acabará habiendo tensión” y al final se acabará “lamentando algo”, lo que ha calificado como una “triste realidad”.

Preguntado sobre si considera que esta situación desembocará en un problema de tensión social, Clavijo ha respondido: “No me cabe la duda de que lo habrá. Porque esos menores, en estado de saturación, cuando cumplen 18 años, si además no se les ha dado sus papeles, solo le quedan dos opciones, o estar en la economía sumergida o robar para comer”.

Así pues, Clavijo ha insistido en que la migración de África a Europa se trata de un “fenómeno estructural” propiciado por la diferencia de riqueza de ambos continentes y que, por tanto, “va a durar muchísimo tiempo” y “hay que gestionarlo”.

Además, ha advertido que según los datos de las ONGs, en Canarias esperan que durante los próximos cuatro meses llegue un “aluvión de pateras”, con adultos y menores, para el que no están preparados y que puede originar problemas.

“Ya nosotros estamos colapsados, no estamos pudiendo atender las necesidades, las propias ONGs están todas sobrepasadas en cuanto a la capacidad, no encuentras inmuebles, no encuentras espacios, ya empieza a haber tensión, los canarios llevamos mucho tiempo aguantando esto en solitario y empieza a producirse la tensión, ¿a qué esperamos? ¿a que ocurra algo y que luego nos lamentemos o podemos reaccionar?”, ha reprochado Clavijo.