El Gobierno insiste al PP para que apoye modificar la Ley de Extranjería y dará 50 millones a Canarias

La reunión entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, ha concluido con la misma solución para los menores migrantes sobre la mesa: modificar la Ley de Extranjería. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que en el encuentro no se ha abordado la posibilidad de avanzar en un real decreto, porque esta fórmula decaería a las cuatro semanas si no es apoyada por el PP en el Congreso, donde debe ser convalidado. Además, recordó que sobre otros mecanismos que no requieran de votación ya se pusieron en marcha en el pasado y no se cumplieron.

La situación vuelve a enquistarse en el mismo punto que el pasado 23 de julio, cuando el PP y Junts tumbaron la posibilidad de tramitar esa modificación de la Ley que obligue al resto de comunidades autónomas a acoger menores migrantes. “La única solución posible es una modificación legislativa en la que es fundamental el apoyo de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por PP”, ha dicho Torres al término del encuentro.

Sin esa modificación de la Ley, insistió en que el Gobierno de España no puede derivar porque “está fuera del marco constitucional” ya que los menores migrantes son competencia de la comunidad autónoma. Así mismo, anunció que se transferirán los 50 millones previstos para que Canarias afronte este reto que supone la acogida de niños y niñas no acompañados.

El ministro aseguró que no se han roto los contactos durante este verano con los grupos parlamentarios para sacar adelante esa modificación de la norma y que con el PP es el grupo con el que más textos se intercambiaron antes de que votaran en contra en el Congreso. “El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo junto con el presidente de Canarias durante casi un año de negociación permanente para cerrar un texto, registrarlo y votado el 23 de julio y esa proposición no fue admitida a trámite porque hubo votos en contra, cuando es la única solución posible”, remarcó. “De haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley, el próximo mes de septiembre podría haber entrado en vigor”, apuntó.

“Tiene que darse una modificación de la Ley y hemos compartido la necesidad de seguir avanzando para que se sume el PP a ese apoyo”, subrayó el ministro, que calificó la reunión con Clavijo, que gobierna con los populares en Canarias, como “fructífera y productiva”.

“Lo importante ahora es caminar para adelante y buscar fórmulas para que esto se dé en el menor tiempo posible”, dijo. “No hemos sido nosotros los del ”no“ y, por lo tanto, habrá que preguntar a los del ”no“ por qué no admitieron a trámite esta proposición de ley que hoy estaría dando sus últimos coletazos para entrar en vigor”.

El presidente del Gobierno de Canarias y su partido, CC, habían pedido en numerosas ocasiones estas semanas que Sánchez, que había tomado unos días de descanso en Lanzarote, se reuniera con él para abordar la situación migratoria. Finalmente, el pasado martes se confirmó que esa reunión se produciría esta semana en La Palma.

Clavijo llegó a decir entonces que algunos dirigentes del PP estaban dispuestos a acoger a más menores migrantes de los acordados y citó el ejemplo del presidente gallego Alfonso Rueda y del de Castilla La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco, que más tarde matizaron al presidente canario asegurando que “no han mantenido ninguna conversación” y que están “al límite de su capacidad”.

Sobre ello también se le ha preguntado a Torres, que insistió en que no puede dar explicaciones por parte de esos dirigentes pero que espera que el PP se coloque del lado de tener una solución histórica, en el lado de “la solución y no en el problema”. Recordó que los populares han presentado una PNL en el Congreso recientemente de la que han tenido conocimiento por los medios de comunicación.

Este viernes, al finalizar la reunión con Pedro Sánchez, Clavijo ha dicho que el objetivo es “volver a intentar alcanzar un acuerdo incluyendo modificaciones en ese texto”. “Creo que en este momento estamos avanzando con la instrucción clara del presidente del Gobierno de España en la búsqueda e intensificación de los encuentros para alcanzar un acuerdo. Por tanto, estamos avanzando para que ese texto que ya tiene 171 votos a favor pueda conseguir los 137 apoyos del PP y si es posible los 7 de Junts y en eso es en lo que vamos a trabajar”, ha asegurado.

El presidente de Canarias ha dicho que él “lo tenía claro desde el minuto cero” pero que con las instrucciones del presidente del Gobierno de España “avanzamos hacia el encuentro, hacia el acuerdo para modificar la Ley,”. Por otro lado, ha subrayado que Canarias “está soportando en solitario una carga importante de más de 150 millones de euros en lo que va de año” y que Sánchez ha dado las instrucciones “para que se habiliten partidas económicas presupuestarias para compensar a Canarias por ese esfuerzo financiero que estamos haciendo”. “Estamos avanzando también en el cumplimiento de la agenda canaria y en los compromisos con La Palma”, afirmó.

En ese contexto, diferentes organizaciones han insistido estos últimos días en la necesidad de garantizar la protección a los menores. “Hay niños y niñas desprotegidos, sus derechos no se están viendo garantizados, entonces la fórmula es conseguir una política de traslado y reparto de responsabilidades a lo largo de todo el territorio español”, ha dicho este viernes la técnica de Unicef Sara Casero. Por su parte, la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia en Save the Children España, Catalina Perazzo, remarcó este jueves la necesidad reforzar el enfoque de infancia en la toma de decisiones y sacarla de la “contienda política”.

Tres años de la erupción de La Palma

El ministro de Política Territorial hizo alusión a que el encuentro entre Sánchez y Clavijo se había producido en La Palma, que cumplirá en pocas semanas tres años desde que se produjera la erupción volcánica. “El apoyo del Gobierno de España ha sido muy importante. Estamos hablando de 980 millones de euros desde que se produjo la erupción del volcán que han ido para las empresas, agricultores, sociedad palmera, a tener respuesta habitacional, a carreteras, infraestructuras agrícolas, para el Consorcio de Viviendas...”, apuntó.

Por otro lado, recordó que la Conferencia de Presidentes se va a celebrar en Cantabria y que la última se celebró precisamente en La Palma. “Ya en septiembre empezaremos todos los trámites para su celebración e incluiremos los asuntos que se quieran poner. El PP quiere que hablemos de inmigración, y cabe que se hable de inmigración. También se puede hablar de Vivienda, como adelantó el presidente Sánchez y de otros asuntos. Tengo que decir que es un foro de acuerdos, de consenso y de cogobernanza”, concluyó Torres.