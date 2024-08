El colapso en la acogida de los menores migrantes y el aumento de llegadas fuerza la reunión entre Sánchez y Clavijo

El fuerte viento y el oleaje complicaron el rescate. Ataviados con chubasqueros verdes para protegerse del agua, un grupo de 60 migrantes buscaba la isla de El Hierro. El cayuco blanco, ya habitual en esta ruta, da pistas sobre el punto de salida: Mauritania. A una milla de La Restinga, este mismo miércoles, Salvamento Marítimo lograba remolcar la barcaza. Las Islas siguen consolidándose como el principal paso migratorio hacia España. El 71% de las personas que han alcanzado el país por vía marítima en 2024 lo ha hecho a través del Atlántico. El mayor control fronterizo de Marruecos ha hecho despuntar la ruta del sur, disparándose las salidas de cayucos desde Senegal, Gambia y Mauritania. En este contexto y después de semanas de reclamos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, se reunirán este viernes en La Palma para ''despachar'' el asunto, según las propias palabras del dirigente de Coalición Canaria.

Entre enero y agosto de 2024 han llegado a las islas 22.304 migrantes en 240 embarcaciones, tal y como se desprende de los datos publicados por el Ministerio del Interior. La cifra supera con creces el número de 2023, cuando en el mismo periodo de tiempo llegaron 9.864 personas en 188 barcazas. Sin embargo, el ritmo se ha ralentizado durante el verano. Mientras que en los tres primeros meses del año se contabilizaron 13.115 supervivientes, entre julio y agosto han sido rescatadas 3.047 personas. Como cada año, se prevé que la intensidad repunte a partir de noviembre, con la llegada de las calmas al Atlántico. Aun así, los datos están lejos de alcanzar las hipótesis del Gobierno de Canarias, que ha repetido en varias ocasiones que el Archipiélago espera la llegada de “70.000 personas” en los meses de verano.

El refuerzo del control fronterizo por parte de Marruecos ha desplazado las salidas hacia Senegal, Gambia y Mauritania. En los últimos días, las Fuerzas Armadas marroquíes han interceptado varias embarcaciones que se dirigían a Canarias, tal y como han publicado a través de sus redes sociales. El 16 de agosto, Marruecos localizó una embarcación con 124 personas en las costas de Dajla, en el Sáhara Occidental. Pero la vigilancia no ha logrado frenar las muertes, y solo cuatro días antes las autoridades alauíes recuperaron dos cadáveres en una patera que viajaba al Archipiélago canario.

Así, Sánchez retomará su agenda internacional tras el verano con un viaje a Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar la colaboración en materia migratoria. El presidente español se reunirá con sus homólogos africanos entre el 27 y el 29 de agosto, para reiterar su plan de ayuda a los países de origen y tránsito y fortalecer la cooperación que ayude a evitarlos. Se trata de la segunda visita de Sánchez a Mauritania en los últimos seis meses. En febrero, se desplazó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para ofrecer 500 millones de euros al país con el objetivo de frenar la inmigración.

Hace una semana también el presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamó al Gobierno y a las comunidades autónomas una respuesta “solidaria y responsable” ante la situación “insostenible”. Según los datos de ese ejecutivo, el número de menores migrantes sin familia ha sobrepasado la capacidad de acogida de Ceuta en un 360%.

La acogida de los menores

La acogida de los menores no acompañados será uno de los puntos clave de la reunión. La comunidad autónoma sigue sin encontrar una solución para mejorar la atención de los 5.600 jóvenes que conviven en condiciones precarias. Mientras tanto, la propuesta para obligar a las comunidades autónomas a recibir niños y adolescentes desde el Archipiélago permanece bloqueada, después de que Junts y el Partido Popular tumbaran en el Congreso la propuesta para reformar la Ley de Extranjería y establecer así un reparto obligatorio entre las autonomías.

Las denuncias por malos tratos y por el mal estado de los centros se acumulan. Hasta ahora, la Consejería de Bienestar Social ha propuesto algunas medidas provisionales, como la instalación de carpas en los muelles para atender a los menores. Según la responsable del área, Candelaria Delgado, los niños pasarían allí “unos días” hasta que puedan ser reubicados en otros recursos de la red. El primer campamento ya se ha instalado en Lanzarote, pero hasta ahora no ha pasado por allí ningún menor.

Además, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias incorporará a su plantilla a 39 trabajadores. En concreto, contratará a 19 trabajadores sociales y 20 administrativos para la tramitación de la documentación de los jóvenes, enviar comunicaciones a la Fiscalía, adelantar los expedientes para ejecutar las derivaciones voluntarias a la Península y acelerar las reunificaciones familiares.

Los problemas en la gestión de los centros han sido utilizados como arma política y han abierto una brecha dentro del propio Gobierno de Canarias. Después de semanas de vaivén, el líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, se mostró a favor del reparto obligatorio. Sin embargo, la propuesta fue tumbada en el Congreso por su propio partido. En agosto, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha dado un nuevo bandazo. En declaraciones a los medios, el también vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha asegurado que su partido está dispuesto a negociar en verano la reforma de la Ley de Extranjería.

Domínguez ha insistido en que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante sus vacaciones sigue “atento a una llamada” por su parte “por si fuera necesario cualquier tipo de reunión”. El popular aprovechó la oportunidad para reprochar a Pedro Sánchez que no se reuniera con Clavijo durante las vacaciones del presidente de España en Lanzarote. En esta línea se pronunció también el senador canario Sergio Ramos, que no dudó en llamar “chulo” y “prepotente” a Pedro Sánchez por no recibir al presidente canario.