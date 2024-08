El PP pide al Gobierno que declare “la emergencia migratoria” por la situación en Ceuta y acusa a Sánchez de “utilizar a menores como paquetes”

El PP se ha hecho eco de la petición del presidente de Ceuta, Juan Vivas, para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que declare la “emergencia nacional” ante el aumento de la llegada de migrantes a la frontera. Hace menos de un mes que ese partido y Junts tumbaron en el Congreso el reparto obligatorio a otras comunidades autónomas para aliviar la situación en los centros de acogida de Canarias y también de las ciudades autónomas.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, anunció este jueves que reclamaría formalmente al Gobierno y a las comunidades autónomas una respuesta “solidaria y responsable” ante la situación “insostenible” generada por la llegada de menores migrantes. Según los datos de ese ejecutivo, el número de menores migrantes no acompañados ha sobrepasado la capacidad de acogida de Ceuta en un 360%, mientras que las llegadas se han multiplicado por seis en lo que va de año respecto a 2023.

“Esta situación sabíamos que se podía llegar a dar, los que no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno, que no tiene política migratoria”, ha dicho la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, en declaraciones a la prensa este viernes. El PP ha pedido que se declare la situación de emergencia nacional en material migratoria y ha criticado a Sánchez por “utilizar a menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos” por el territorio.

Fúnez se ha referido así a la reforma de la Ley de Extranjería que llevó el Gobierno el pasado julio al Congreso para impulsar el reparto obligatorio de menores migrantes que permitiría aliviar la situación de emergencia humanitaria en Canarias, que también se extendía a las ciudades autónomas. El PP votó en contra de la iniciativa, que paradójicamente había sido impulsada por el Ejecutivo de las Islas, controlado por el PP y Coalición Canaria.

“Hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La política migratoria no se basa en repartir a menas por las comunidades autónomas, sino que tenemos que hablar de política exterior, que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad”, ha dicho Fúnez este viernes preguntada por la situación en Ceuta. También ha pedido “hablar” del control de fronteras, donde Sánchez, ha dicho también, ha incumplido de nuevo su “responsabilidad”.

Navarra responde a Ceuta y apoya la “solidaridad interterritorial”

El Gobierno de Navarra ha respondido a la carta de Vivas envió en las últimas horas al resto de comunidades autónomas. En una carta recogida por Europa Press, su presidenta, María Chivite, muestra su preocupación por la “llamada de auxilio” y envía su solidaridad.

“Navarra ha atendido siempre -y lo seguirá haciendo- a todos los y las menores migrantes no acompañados que han llegado hasta nuestra comunidad o que han sido derivados por las autoridades desde las regiones del sur de nuestro país. De hecho, nuestros recursos de atención están también muy tensionados y superados por la alta demanda de los últimos meses”, señala Chivite.

El Gobierno de Navarra defiende la “vía de la solidaridad interterritorial” para hacer frente a este problema y espera que se superen “los intereses partidistas que frenan una respuesta a la altura”. “Desde Navarra nos sumamos de forma solidaria a tu llamada de atención y reclamamos -en línea con la propuesta ya planteada por el Gobierno de España- que esta sea una cuestión de Estado a la que demos respuesta como país y en la que también debemos implicar a la Unión Europea”, añade.