Un historiador lamenta la opacidad de algunas heredades de aguas

Después de varios años de trabajo sobre el dominio del agua en Canarias en los últimos cinco siglos, el historiador Pedro Quintana empezó la presentación del libro El agua en Canarias: distribución, uso y propiedad (1480-1960), asegurando que tiene “más dudas que certezas”. La afirmación desconcertó al auditorio que acudió al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Minutos después, el propio autor despejó las dudas cuando mencionó que algunos “heredamientos están cerrados, como el de Las Palmas”.

Cuestionado por el periodista de Canarias Ahora al concluir Quintana la introducción del acto, el doctor en Historia fue más explícito y lamentó que algunas heredades no le hayan permitido consultar sus fondos bibliográficos. La heredad de la capital grancanaria no es la única celosa con sus documentos. “En Tenerife también hay varios propietarios que por ahora no permiten consultar sus documentos”.

A pesar de esta falta de transparencia, Pedro Quintana contó con un aliado que le permitió bucear sobre la historia del agua en las Islas Canarias: el Archivo Histórico de Las Palmas. La investigación del historiador es un trabajo minucioso que describe “las primeras legislaciones tras la conquista de Canarias hasta la ley de 27 de diciembre de 1956 sobre los heredamientos insulares”. La publicación recoge “diferentes aspectos relacionados con la captación, gestión y aprovechamiento del agua a lo largo de la historia de las islas, abriendo nuevas líneas de investigación dentro de este ámbito”.

El doctor Quintana contó con la colaboración de la licenciada en archivística Argelia Camino, que se encargó de las transcripciones de los documentos, mientras que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno autónomo financió la obra. Su titular, la historiadora y arqueóloga Nona Perera, presidió el acto de presentación y amplificó el control que una minoría tiene sobre un recurso tan importante y estratégico como el agua, tanto a nivel local como internacional.

La formación de las asociaciones de regadío, “las distribuciones privadas y públicas, los variados acuerdos contractuales entre instituciones o particulares sobre las captaciones de aguas, la especulación y progresiva privatización desde mediados del siglo XIX o las tipologías de riegos, cultivos e infraestructuras son algunos de los apartados fundamentales”, según el doctor Quintana, para cimentar el estudio sobre este bien natural en el Archipiélago.

Con esta publicación histórica, la Dirección General de Patrimonio Cultural “fomenta la investigación y reflexión sobre este patrimonio que ha generado una cultura muy específica en cada una de las islas con una evidente impronta en el paisaje y las tradiciones”.

Además de la valiosa información que atesora, El agua en Canarias: distribución, uso y propiedad (1480-1960) incluye ilustraciones de gran valor histórica, como una imagen de la gestión de agua en Santa Cruz de La Palma del siglo XIX, que fue expuesta, junto con otras imágenes, durante la presentación de la obra.

La investigación de Quintana y Camino pertenece a la colección de ediciones del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, para difundir y recuperar el patrimonio documental custodiado en sus instalaciones. Por ello, el libro será publicado en su página web.