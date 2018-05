ASG presenta un voto particular para mantener "a ultranza" la triple paridad en el sistema electoral

El grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, integrado por ASG, ha presentado un voto particular al dictamen de la comisión parlamentaria que estudia la reforma electoral para defender "a ultranza" el vigente sistema de la triple paridad en la distribución de escaños.



Los grupos Socialista Popular, Podemos y NC han presentado una propuesta de dictamen en la que plantean ampliar los diputados hasta 70, desde los 60 actuales, y la incorporación de una circunscripción regional junto a las siete insulares, además de una rebaja en las barreras electorales.



La comisión de estudio se reunirá el próximo viernes para debatir el dictamen, que se someterá a votación en el pleno del Parlamento de la próxima semana, en donde se necesitan 40 votos para su aprobación, si bien los grupos proponentes del cambio solo reúnen 39.



En su voto particular, ASG plantea la rebaja de las barreras electorales, del 6% al 3% regional y de l 30% al 15% insular, informa este partido en un comunicado.



Pero en cuanto a las circunscripciones y la distribución de escaños, ASG defiende "a ultranza" que no haya cambios en el sistema, que considera de equilibrios. ASG estima además que aumentar los parlamentarios supondría asumir "un gasto público innecesario".



El líder de ASG, Casimiro Curbelo, ha lamentado que el sistema electoral se acuerde en las Cortes, al no haber mayoría de dos tercios en el Parlamento de Canarias para cambiarlo en las islas, lo cual es una "maniobra política" que, aunque legítima, "perjudica gravemente al equilibrio de las islas".