Aprobadas más del 90% de las 756 propuestas presentadas en el Parlamento de Canarias

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado más del 90% de las propuestas de resolución que los seis grupos con representación en la Cámara han presentado en el debate sobre el estado de la nacionalidad.



Del total de propuestas que se han aprobado, el grupo Popular (PP) ha dado su apoyo al 90%, al igual que elgrupo Nacionalista Canario (CC-PNC) ha apoyado a ese porcentaje y Nueva Canarias (NC) ha votado a favor del 99,6 por ciento.



Para facilitar la votación de gran cantidad propuestas de resolución, la mayor de esta legislatura, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, anunció un receso por unos quince minutos, que fue de más de una hora, y al regreso se anunció que se votarían primero y "de golpe" las que contaban con el apoyo de todos los grupos.



Tras varios minutos de espera el diputado del grupo Socialista Manuel Marcos Pérez planteó el problema que suponía que, si bien tenían en un grupo los textos de las propuestas que todos apoyaban, tenían que acordar dentro del grupo el voto al resto de propuestas, por lo que pidió un nuevo retraso, que fue de pocos minutos.



La votación duró más de una hora y media, tiempo durante el cual se produjeron algunas anécdotas, como la que propició la presidenta de la Cámara al votar en contra de una propuesta del grupo Mixto, y al darse cuenta, Darias comentó "me he equivocado. Lo siento".



Del total de propuestas de resolución rechazadas la mayoría eran de Podemos, ya que más de una veintena de las presentadas por este grupo no contaron con el favor del resto de formaciones, si bien se produjeron errores.



Y así, los grupos Popular, Socialista y Mixto reconocieron que se habían equivocado al votar, de manera que los diputados del PP Miguel Jorge y de CC Elena Luis pidieron cambiar el sentido de su voto a propuestas de Podemos, que habían sido rechazadas y ellos querían apoyar.



Además, el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha opinado que se estaba equivocando "todo el mundo" pues desde su formación se votó no a una propuesta del PSOE para aprobar un cheque bebé de 3.000 euros a todas las familias con renta inferior a 19.000 euros en el periodo impositivo anterior al año de nacimiento o adopción del menor.



El error del grupo Mixto se produjo en torno a una votación que había sido curiosa, por cuanto se había producido un empate, ante lo cual se llevó a cabo una segunda votación.

Sin efectos vinculantes

Las propuestas de resolución son compromisos políticos que no tienen efectos jurídicos vinculantes para el Ejecutivo, y en el debate de este año se han presentado 756, de manera que 196 eran de Podemos, 132 de Coalición Canaria, 121 del PP, 105 de ASG, 104 del PSOE, que retiró una, y 93 de Nueva Canarias.



El elevado apoyo a las propuestas se debe, como ha indicado el diputado del grupo NC, Luis Campos, a que, al igual que lo que sucede con las proposiciones no de ley, su cumplimiento no es obligatorio para el gobierno.



Por ello, Luis Campos ha planteado que si se celebrara una sesión parlamentaria para hablar de la ejecución de estas propuestas "nos llevaríamos una sorpresa", porque el resultado podría ser "desagradable", insinuando que su incumpliendo es muy elevado.

Defensa de las propuestas

Durante la defensa de las propuestas, la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, ha reiterado que su partido no apoya al Gobierno regional pero sí da estabilidad desde una oposición "responsable", mientras que otros "juegan al desgobierno", y ha afirmado que "ni somos gobierno ni lo hemos querido ser cuando hubo oportunidad".



María Australia Navarro ha opinado que, a diferencia de otros, su partido no piensa en las elecciones ni confunde sus aspiraciones partidistas con las necesidades de los ciudadanos, y se ha mostrado convencida de que los canarios no entendería que se antepongan los intereses de los partidos.



Las propuestas del grupo Mixto las han defendido Melodie Mendoza y Jesús Ramos, el segundo de los cuales se refirió a la reforma del sistema electoral, el intento para terminar con la triple paridad y a las críticas porque para ser diputado por La Gomera se precisan menos votos que en otra isla.



"¿Cuántas veces creen que votamos los gomeros?", preguntó Ramos, para recordar a continuación que la ley dice que solo una vez, que hay cuatro diputados por La Gomera, yque todos hablan de defender los intereses de los canarios.

Este diputado ha preguntado si de verdad defienden los intereses de los canarios o los partidistas, y también ha interpelado a sus compañeros acerca de si "de verdad saben lo que quieren los ciudadanos" para replicar que "deberían salir a la calle y muchos se sorprenderían".



Las alusiones a la cuarta diputada por La Gomera tuvieron respuesta por parte del diputado del grupo Socialista Gustavo Matos, quien ha destacado que el PSOE no necesita el "permiso" de ASG para hablar de La Gomera, y ha añadido que su compañera Ventura del Carmen Rodríguez recibió más votos que la tercera diputada de ASG, Melodie Mendoza.



El diputado del grupo Socialista Manuel Marcos Pérez ha recordado la estancia de su partido en el Gobierno regional al comienzo de la actual legislatura, y se ha referido a las propuestas en materia de sanidad. Dijo que el "verdadero pecado" de los socialistas fue que cuando estaban en el ejecutivo "quisimos poner coto a la sanidad privada. Eso les puso nerviosos".



Manuel Marcos Pérez también ha criticado la "falta" de planificación educativa del gobierno regional y ha recordado que para un cambio de gobierno habrá que esperar a las próximas elecciones autonómicas.



La diputada del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Elena Luis se ha dirigido al PP para "volver a tender la mano" en materia sanitaria y ha subrayado que su grupo votaría a favor del 90 por ciento de las 756 propuestas de resolución.



El diputado del grupo Podemos Juan José Márquez ha preguntado si la desigualdad es culpa de los conquistadores o si Coalición Canaria tiene algo que ver con ella, y en varias ocasiones hizo una petición "revolucionaria y racial", como es la de pedir que el gobierno cumpla las leyes que aprueba el Parlamento de Canarias, entre ellas la de accesibilidad.



Las propuestas de Nueva Canarias las han defendido María Esther González y Luis Campos, la primera de las cuales ha insistido en que lo que crece en Canarias es el turismo pero no el resto de sectores, y ha insistido en reclamar una tasa turística.



Luis Campos ha reconocido que el debate sobre el estado de la nacionalidad de este año es similar al de años anteriores, pero eso se debe, ha insistido, a que los problemas son los mismos, y ha cuestionado que cuando hable de que se ha mejorado la comparación sea con "uno mismo, porque eso lleva a la autocomplacencia".