El Cabildo de Gran Canaria "no encuentra" las dos ofertas presentadas en su día para la adjudicación del campo de golf de Bandama

El concejal de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito (NC), ha reconocido este viernes ante el pleno que no encuentran las dos ofertas que se citan en el informe de adjudicación de la gestión del campo de golf de Bandama, tras ser interpelado sobre este asunto por CC.



El consejero de CC, Fernando Bañolas, ha recordado en su pregunta que en el informe de la propuesta de adjudicación se habla de dos ofertas.



"El problema", le ha contestado Brito, "es que ni el servicio de Patrimonio ni la asesoría jurídica encuentran la susodichas ofertas".



El consejero de Hacienda ha explicado que existe un informe que valora las ofertas presentadas en 2005, pero no aparece la documentación, algo que "no es normal y es grave", ya que "los expedientes deben estar completos y tener toda la información, máxime en las partes procesales con trascendencia".



Actualmente, el Real Club de Golf de Las Palmas sigue ejerciendo de gestor del espacio, a pesar de que en 2010, el presidente envió una carta al consejero de Patrimonio de dicho mandato, Julián Navarro, en el que explicaba que no podía hacer frente al pago del canon, de 300.000 euros anuales.



En ese momento, el club presentó documentación "para rescindir el contrato", ya que "con la situación económica que atravesaban tendrían que cerrar si tenían que hacerse cargo de ese pago del canon".



En relación a la Casa Club, una infraestructura anexa al campo de golf, el consejero de Hacienda ha explicado que acudirán a los juzgados para decidir la propiedad, ya que existen "documentos muy antiguos que no dejan clara la propiedad del inmueble".



Los terrenos del campo de golf, situados en los Llanos de Bandama, fueron cedidos al Real Club de Golf de Las Palmas en 1957, con una concesión de 50 años que fue renovada por José Manuel Soria por otros 25 tras se sacar a concurso el uso de esta superficie.



En ese concurso, según un informe citado por Bañolas, existieron dos ofertas, saliendo vencedora la del Real Club de Golf de Las Palmas, sin embargo esa documentación presentada, según ha señalado Brito, "no se sabe dónde está y se seguirá buscando".