El concejal de Ciudadanos Javier Amador dimite por discrepancias con el partido y su "acercamiento" a la ultraderecha y a CC

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Javier Amador ha renunciado a su acta por discrepancias ideológicas con su partido, al que acusa de haberse acercado a la ultraderecha y a Coalición Canaria y no permitir discrepancias internas.



Amador lamenta que Ciudadanos no haya contribuido a lograr un acuerdo de gobierno para España, pues muchos creyeron que se trataba de "un partido que venía a ofrecer soluciones, que siempre iba a poner su programa sobre la mesa para exigir al bipartidismo las reformas que necesita el país".



"Por eso no entiendo que lo que servía para Rajoy no haya servido para Sánchez", ha indicado Amador durante una rueda de prensa en la que ha explicado los motivos de su marcha.



"Muchos creímos que era mejor un acuerdo con el PSOE para llevar a cabo parte de nuestras políticas que unas nuevas elecciones o que un PSOE en manos de Podemos y nacionalistas", ha asegurado Amador.



Asimismo, ha denunciado que Ciudadanos se presentó en Canarias con un mensaje de regeneración tras décadas de Coalición Canaria en el poder, pero poco después de las elecciones, la presidenta del partido, Vidina Espino, negoció con los nacionalistas y trató de alcanzar un acuerdo de gobierno con ellos.



Ante esta situación, "los únicos que cumplieron lo que habían prometido fueron nuestros dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y nuestros consejeros en el Cabildo de Tenerife", que fueron expulsados del partido, ha señalado Amador.



A pesar de que la fiscalía ha confirmado que el partido vulneró los derechos de los concejales en el proceso de expulsión, el partido no ha reconocido su error y ha cuestionada a la abogada de unos de ellos, ha dicho el ex concejal.



Amador ha denunciado también la falta de libertad de expresión en Ciudadanos, como demuestra que, tras criticar las palabras del diputado Marcos de Quinto sobre los refugiados del Open Arms, el partido le pidiese que silenciase su opinión, según ha asegurado.



El lugar de Amador en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será ocupado por Lidia Cáceres.