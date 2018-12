Clavijo está decidido a llegar "hasta las últimas consecuencias" contra la Fiscalía por el caso Grúas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), está decidido a llegar "hasta las últimas consecuencias" en las acciones legales que ha encargado emprender a sus abogados por la actuación irregular que, a su juicio, está teniendo la Fiscalía en el denominado "caso Grúas".

Los diarios 'La Provincia' y 'La Opinión' publicaron este jueves que la Fiscalía General del Estado disponía de un informe interno que exonera a Clavijo de cualquier delito en las acusaciones que dirigen contra él los denunciantes del "caso Grúas" cuando recomendó a la Fiscalía Superior de Canarias no pronunciarse sobre el fondo del asunto, porque el presidente iba a dejar de ser aforado con el nuevo Estatuto de Autonomía (entró en vigor el 6 de noviembre).

Fuentes de la defensa del presidente han señalado que esa información ha ratificado a Clavijo en su decisión de emprender acciones legales en su defensa, porque considera que el proceder de la Fiscalía le está provocando indefensión, al alargar una causa en la que por ahora sigue sin ser parte, pero que le perjudica.

El candidato de Coalición Canaria a repetir como presidente de la comunidad autónoma en mayo de 2019 considera que la Fiscalía debió informar sobre el fondo del asunto cuanto la juez que inició el caso lo elevó al Tribunal Superior de Justicia al entender que parte de los asuntos incluidos en él podían implicarle (en un momento en el que aún era aforado, condición que perdió con el nuevo Estatuto).

Clavijo no entiende que la Fiscalía no se pronunciase entonces sobre si considera que delinquió, o no, en su gestión como alcalde de La Laguna (Tenerife) de los problemas por los que atravesó la empresa concesionaria del servicio municipal de retirada de vehículos, y más cuando su defensa le emplazó formalmente a hacerlo.

En lugar de ello, la Fiscalía de Canarias prefirió limitarse a recomendar al TSJC que devolviera el "caso Grúas" al juzgado de Instrucción de La Laguna, porque en ese momento consideraba que era "inminente" la publicación (y entrada en vigor) del nuevo Estatuto de Autonomía de las islas, el primero de España que retira el aforamiento para los miembros del Gobierno y los diputados.

La Fiscalía General del Estado ha avalado esa decisión: "En este supuesto concreto", dice en una respuesta remitida, "ante la inminencia de la pérdida de competencia del órgano investigador (en ese momento el TSJC), consecuencia directa de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se consideró oportuno suspender la presentación de ningún escrito" sobre el llamado "caso Grúas".

La Fiscalía de Canarias acaba de reiterarse esta misma semana en su recomendación al TSJC de que devuelva el "caso Grúas" a los juzgados de La Laguna, con ocasión del recurso interpuesto por Clavijo contra el auto de la Sala de lo Civil y Penal que así lo dispone, coincidiendo con su opinión.

"Una vez que el órganos jurisdiccional competente solicite informe a las partes", añade la Fiscalía General del Estado, "el fiscal expresará su postura en el correspondiente escrito, ya que es el ámbito de los tribunales donde la Fiscalía manifiesta su posición en el momento procesal oportuno".