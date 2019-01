Desconcierto en la sala de conciertos

El futuro de la dirección de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria está en estos momentos en el aire. El silencio impera en el Ayuntamiento cuando se le pregunta por el siguiente paso que se va a dar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anulado el nombramiento del director de esta institución, Tilman Kuttenkeuler. En la Fundación, aún no se ha dado a los trabajadores una comunicación oficial sobre en manos de quién queda la dirección ahora y el Cabildo de Gran Canaria, integrante también del Patronato que la compone, tampoco conoce qué rumbo se va a tomar. El consejero insular de Cultura, Carlos Ruiz (NC), asegura que se enteró por la prensa de este fallo y que ahora corresponde al Consistorio decidir si se sigue recurriendo o se abre un proceso para nombrar a otra persona, ya que el presidente de la institución es el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE).

El fallo del TSJC deja entrever que no había un plan b para lo que ya había concluido el año pasado año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria: “el nombramiento no está suficientemente motivado”. Tras conocerse la sentencia en abril de 2018, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió presentar un recurso y ahora el TSJC reafirma que este nombramiento no es válido.

La Fundación Auditorio Teatro señala en su recurso que el demandante, Juan Márquez, ex director del Teatro Cuyás, no estaba legitimado en este proceso judicial ya que se había jubilado y ya no podía optar al puesto de director de la Fundación. Sin embargo, el TSJC entiende que, a pesar de su jubilación, Márquez tiene derecho al control de la Administración que ejerció su potestad de selección en perjuicio de sus intereses o expectativas cuando participó en ese proceso selectivo.

El TSJC comarte las conclusiones de la sentencia del juzgado de instrucción en cuanto a que "se echa en falta", el examen comparativo con los demás candidatos, lo cual debe entenderse como irregularidad invalidante de la motivación. Así mismo, aunque no entra a valorar los méritos del actual director Tilman Kuttenkeuler, sí considera que el órgano de selección llevó a cabo su valoración en relación a criterios que se apartaban de las bases.

En este sentido, la sentencia recoge que en la resolución recurrida se alude a "la proyección que el nuevo Patronato quiere dar a la Fundación", un concepto indeterminado que "cuya concreción no consta a lo largo de todo el expediente administrativo".

Tilman Kuttenkeuler fue nombrado director de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2016. Fue elegido de un total de entre un total de 16 candidatos para sustituir a Luis Acosta, que estuvo al frente del cargo durante 15 años. Ese mismo año, el exdirector de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Juan Márquez, impugnó el nombramieto que ha llegado al punto de que el TSJC lo declare nulo.

La posibilidad de que un nuevo recurso motivado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga éxito en estos momentos es débil. El consejero de Cultura del Cabildo de la isla considera que en estos momentos se debería acatar la sentencia ya que los argumentos del fallo son claros y un nuevo recurso no tendría recorrido.

La posición de Carlos Ruiz, como vocal dentro del Patrotano de la Fundación, es que cuanto antes se tome una decisión y se abra un nuevo concurso para realizar el nombramiento de un nuevo director de la Fundación Auditorio Teatro. No obstante, de momento, existe mutismo total por parte del Ayuntamiento, que tiene mayoría en la institución.