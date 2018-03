El PSOE se siente traicionado por CC y da por rotos los acuerdos para renovar los órganos parlamentarios

El PSOE está dolido con Coalición Canaria (CC). Es lo que se desprende de la rueda de prensa dada este martes por su secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha dado por roto los acuerdos para renovar los órganos parlamentarios si es cierto que el Partido Popular (PP) y los nacionalistas han pactado poner al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Juan José Cardona, en sustitución del socialista Luis Ibarra.

“Se va a producir un relevo por un acuerdo de dos formaciones políticas que obedece a razones estratégicas, políticas. No obedecen a criterios de interés general, tampoco a que haya una deficitaria gestión de Luis Ibarra, más bien todo lo contrario”, explica Torres.

Para el líder de los socialistas, que se sustituya a Ibarra deja claro la existencia de un pacto entre PP y CC, “que algunos quieren mantener oculto aunque es evidente”. Y cree que esta alianza de derechas se ha ido forjando en las últimas semanas entre dos formaciones que se necesitan de cara a las próximas elecciones, ante el previsible ascenso de los socialistas y la entrada en el Parlamento de Canarias de nuevas fuerzas, según las encuestas que maneja Torres.

“Es una alianza entre perdedores, una alianza de parálisis y parasitismo. Parálisis porque se van a reflejar en Canarias las políticas del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Hay que reconocer que las visitas de Rajoy a Canarias o las visitas desde Canarias a Rajoy han dado como resultado un acuerdo que se ha ido larvando en las últimas semanas. Es un pacto de parasitismo porque ambos se necesitan, uno precisa del otro para sobrevivir en estos momentos, donde las encuestas y la sociedad les da la espalda”.Reconoce que ninguna de las dos formaciones le ha comunicado nada ni él se ha puesto en contacto antes de su rueda de prensa con ambas fuerzas. Por ello, pide que antes del pleno del próximo martes, en el que se votará las elecciones de los nuevos órganos parlamentarios, “nos digan que sí o que no; si es sí, damos por roto el acuerdo y eso significa que el PSOE no apoyará en el pleno las propuestas. Si no es así, pues analizaremos todo”, anuncia Torres.

Aunque ha negado sentirse utilizado por Coalición Canaria, partido con el que el PSOE del nuevo secretario general ha mantenido una actitud de cercanía, sí ha reconocido que “hay circunstancias que son sobrevenidas” y, como quien echa balones fuera, pasa a atacar al PP cuando se le pregunta si ha habido engaño o manipulación por parte del partido del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo a los socialistas: “Es puro postureo cuando Asiera Antona asegura que va a hacer una oposición durísima a Clavijo, porque a la vez le aprueba los presupuestos. Mariano Rajoy tiene una minoría y necesita a CC. Es una afluencia de intereses partidarios y el enemigo a batir es el PSOE porque es el que crece. Y estamos en disposición de ser la primera fuerza en diputados en el archipiélago”.

Y prosigue en su ataque al PP de Asier Antona, acusándolo de ser el principal responsable de mantener a CC en el gobierno regional: “¿Qué va a pasar ahora con el PP que apuesta por una nueva reforma electoral en Canarias? ¿Será cómplice de que esto no salga por una alianza estratégica y política con CC? ¿Fracasaremos en 2019 con una reforma electoral imprescindible en nuestra tierra? Estoy ansioso por escuchar al PP”.

Por ahora, Torres ha aclarado que la decisión se limita a la votación en el pleno del próximo martes: “Una decisión difícil que toma el partido y respetamos la posición de Jerónimo Saavedra (que lleva un año pidiendo el relevo) que ha hecho un magnífico trabajo en un puesto que el PSOE consiguió mantener, porque el Diputado del Común nos parece un órgano fundamental”.

Y continuarán las alianzas con CC en todos los municipios en los que gobierna con la fuerza nacionalista, y los cabildos, siempre que haya estabilidad: “Yo he mantenido el mismo discurso desde las primarias: se nos ha acusado de ser un aliado de CC por votar por las vacantes del Consejo Rector, pero para mantener al presidente de RTVC no tuvimos el mismo voto; nosotros nos abstuvimos y ellos votaron a favor de mantener al presidente Santiago Negrín”.