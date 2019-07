Clavijo, 21 días antes de ser designado senador: “Eso nunca estuvo en la mesa”

Tres veces en tan solo 43 segundos. El nuevo senador en representación por la Comunidad Autónoma de Canarias Fernando Clavijo negó en tres ocasiones seguidas su intención de acceder a ese puesto hace exactamente 21 días. Lo hizo ante los micrófonos de Onda Cero en Canarias y en respuesta a otras tantas preguntas de los periodistas Óscar Martín y Sergio Miró, que no parecían estarse creyendo las respuestas que les estaba ofreciendo el entrevistado.

“No, eso nunca estuvo en la mesa”, respondió Clavijo en la primera ocasión en la que se le planteó la posibilidad de acceder al Senado por la vía ejecutada este martes. “No, ya he dicho por activa y por pasiva que me quedo liderando el grupo parlamentario”, como había decidido el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. “Si me hubiera ido, me habría ido al Parlamento o a mi casa”, recalcó en el contexto de la misma cuestión. El mismo órgano de CC que decidió que Fernando Clavijo presidiera el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario cambió de criterio este pasado fin de semana, al día siguiente exactamente de que se conociera la decisión de la jueza de Instrucción de La Laguna Ana Serrano, de reactivar la causa conocida como caso Reparos, en la que figura Fernando Clavijo como investigado. En otro juzgado del mismo partido judicial, Instrucción 2, otra jueza, Celia Blanco, investiga al expresidente de Canarias por el caso Grúas, la causa por la que Ciudadanos lo vetó para que formara parte del Gobierno en un posible pacto de centro-derecha finalmente frustrado.

La reactivación del caso Reparos ha sido el detonante para el cambio de criterio, tanto de Clavijo como de Coalición Canaria, que sin embargo lo presenta como una estrategia para “defender en Madrid el Régimen Económico y Fiscal canario y el nuevo Estatuto de Autonomía”, encomienda que, según dicen los voceros del partido, le ha sido encomendada al expresidente regional.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, fue aún más lejos este martes en Cope Canarias presentando la designación de Clavijo casi como un sacrificio personal: “No es un beneficio”, dijo, “porque en realidad pierde dos capacidades (instancias) de recurso”, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Supremo, tribunal este último que será el que, previo suplicatorio al Senado, lo investigue y, en su caso, lo juzgue.

Eso si la legislatura fragüa y se solventan las dos instrucciones antes de cuatro años. Porque Clavijo ha elegido una modalidad que no le fue nada bien a su compañero de partido, Miguel Zerolo, que utilizó la misma vía (la designación por el Parlamento canario como senador por la Comunidad Autónoma) pero terminó siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lo condenó a siete años de prisión por los delitos cometidos en la operación urbanística de Las Teresitas. Zerolo, que también lo fue todo en CC y era uno de los valores de futuro de la organización, cumple condena en estos momentos en la prisión Tenerife II.