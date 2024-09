Samuel Machín, investigado en el caso Mascarillas en Canarias, niega haber cobrado de la empresa RR7

Samuel Machín, investigado por su presunta intermediación en el caso Mascarillas de Canarias, por el que se abonaron 4 millones de euros por material sanitario que nunca se entregó, ha asegurado que la empresa RR7 United SL no le pagó “en ningún momento” la cantidad pactada por su intermediación para la compra de mascarillas.

Así lo ha manifestado este viernes en la comisión parlamentaria que investiga las presuntas compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias. Machín, al igual que otros muchos comparecientes, se ha acogido a su derecho a no declarar.

En respuesta a las muchas preguntas realizadas por los distintos miembros de la comisión, Samuel Machín tan solo intervino para aclarar que la empresa RR7, cuyo administrador único es Rayco González, formalizó un contrato que “no se firmó” y por el que tampoco cobró “en ningún momento” la cantidad pactada por su intermediación.

“A mí no me han pagado. Estuve trabajando casi dos años para que no me pagaran. De hecho, ni siquiera [RR7] me devolvió al contrato firmado”, afirmó Machín. “Trabajé como el que más para que a los hospitales de Canarias llegasen esas mascarillas que tanta falta hacían, pero cobrar, no cobré”, insistió Samuel Machín, quien llegó a preguntar “quién es esa persona” cuando se le cuestionó por su relación actual con Rayco González.

Desde que esta comisión de investigación se constituyó el pasado mes de mayo, apenas han respondido a las preguntas de sus miembros quienes formaban parte del comité de expertos creado por el Ejecutivo canario, Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, y el fundador de One Airways, Óscar Trujillo.