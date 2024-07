La consejera de Bienestar Social de Canarias invita a Vox a visitar países en guerra para ver si pueden “devolver menores”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha invitado este martes al grupo de Vox en el Parlamento de Canarias a ir de visita a los países del Sahel que se encuentran en guerra y ver si, como ellos piden, se pueden devolver a esos lugares a los menores extranjeros no acompañados.

Durante la sesión plenaria, y en una comparecencia a petición de Vox, Candelaria Delgado ha recordado que buena parte de los menores extranjeros vienen “huyendo de la guerra, son de alta vulnerabilidad y esos procesos de repatriación que demanda Vox no se pueden llevar a cabo”.

“¿Cómo va a hablar el Estado español con esos países en guerra”, se ha preguntado Delgado ante la falta de interlocución posible con algunas naciones en situación de guerra y la imposibilidad de, por ejemplo, conseguir elaborar informes que avalen que se puede llevar a cabo una devolución con seguridad y garantizando el bienestar superior del menor y los derechos de la infancia.

Delgado ha acusado a Vox de no querer ver la realidad y no entender la situación de las familias y menores que acaban subiéndose a un cayuco y ha pedido a este grupo dejar los “discursos de odio que no conducen a nada”.

“No voy a admitir a nadie en este Parlamento, como se ha hecho explícito hoy, que se diga que esos niños lo que traen es violencia y delincuencia porque no es adecuado”, ha subrayado Delgado.

Respecto a la sectorial de infancia que tiene lugar este miércoles en Tenerife, ha reconocido la importancia de que se tenga en cuenta las fichas financieras para garantizar la atención digna en el resto del territorio español y ha apuntado que cree que se pueden llevar a cabo las pequeñas modificaciones y cambios que se traten en la sectorial y poder así aprobar la reforma.

En su intervención, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha insistido en que es fundamental “presionar desde el punto de vista diplomático a los países que emiten inmigrantes ilegales” obviando que algunos de ellos son lo que se denomina estados fallidos o están en situación de guerra o alta inestabilidad.

Por parte de CC, Jana González ha dicho que las personas “ni son ilegales ni hace falta luchar contra ellas”, ha pedido aislar el odio, la xenofobia y el racismo a la par que ha utilizado su turno para corregir las afirmaciones de Vox que vinculan la delincuencia con el aumento de la inmigración y ha recordado que Canarias, que soporta mucha más inmigración que el resto del estado, tiene un índice de criminalidad inferior a la media española.

Por la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta ha acusado a Vox de buscar sembrar el miedo y el odio porque son sus “fuerzas motrices” mientras que de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha pedido insistir en las políticas con terceros países pues, “si la reforma de la ley es un parche, a la larga los centros en la península también se colapsarán”.

Por Nueva Canarias, Natalia Santana ha acusado a Vox de traer “píldoras de trumpismo, integrismo medieval y ultraespañolismo casposo”: “Que les sobren hasta los niños es dantesco. Aunque quienes les sobran son solo niños árabes, negros y pobres”, ha rematado.

Del PP, María Saavedra ha llamado a acabar con las situaciones indignas en los centros de acogida y ha pedido mayor dotación de personal y proteger de manera más efectiva al menor hasta la mayoría de edad.

La diputada del PSOE Elena Máñez ha lamentado que Vox haga uso del término “mena” pues su objetivo, ha opinado, es deshumanizar a los niños, algo que, en su opinión, “como ha vivido Europa”, tiene “consecuencias”, pues es un discurso “aberrante y delirante que vulnera los derechos humanos”.