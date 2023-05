Manuel Domínguez, PP: “Hay que caminar hacia el gas como paso intermedio al hidrógeno verde y las renovables”

Estas son las primeras elecciones en las que Manuel Domínguez (1974, Caracas, Venezuela) se presenta como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias. El pasado año abandonó la Alcaldía del municipio del que ha sido alcalde desde el año 2007, Los Realejos. Tomó esa decisión tras ser elegido como presidente del PP en el Archipiélago e intensificarse su actividad en todas las Islas. “Renuncio a la Alcaldía de Los Realejos y lo hago con todo el dolor del alma, con mucha ilusión ante un nuevo reto, pero este ha sido mi pueblo y lo sigue siendo, un lugar que me ha llevado en volandas, desde el momento en que encendí el micro de ese lado del plenario por primera vez, hasta pasar por la oposición y llegar a alcanzar el sueño de ser alcalde de mi municipio”, dijo entonces.

El partido de Domínguez se ha caracterizado en estos años por realizar en el ámbito regional una oposición constructiva, alejada de la crispación que se respira en el ámbito nacional entre PP y PSOE y en un Parlamento en el que aún no hay presencia de extrema derecha. Este martes por la noche, en el debate electoral emitido por RTVC y RTVE insistió en medidas como bajar impuestos o una Gerencia Única en Sanidad, para que independientemente de donde resida el paciente, se le atienda lo antes posible.

Una ecotasa en estos momentos no tiene sentido en Canarias, es una pérdida de competitividad

Domínguez se muestra en contra de aplicar una ecotasa en el Archipiélago. “Gran parte de nuestra economía, el 40% del empleo se genera gracias al turismo, el Medio Ambiente se conserva gracias al turismo, la agricultura se potencia gracias al turismo y en definitiva tenemos que conjugar esa situación del desarrollo económico y social con la protección de nuestro Medio Ambiente. Y, por tanto, una ecotasa en estos momentos no tiene sentido en Canarias, principalmente porque ya la situación o decisión que ha adoptado Europa con los derechos de emisión encarece los billetes de avión y esto es una pérdida de competitividad”.

“Por lo tanto, la amenaza de los derechos de emisión, la amenaza de la tasa verde que también nos va a imponer Europa y ahora una ecotasa hará que otros destinos sean más interesantes que Canarias”, insiste.

En materia de vivienda, sostiene que es cierto que en las Islas existe un “grave problema”. Considera que la situación radica en la situación de la oferta y la demanda. “A menor oferta, mayores precios y a mayor oferta, menores precios”, señala. “Por lo tanto, si nosotros tuviésemos desde el Gobierno una política eficaz y eficiente de vivienda pública evitaríamos que personas que están acudiendo hoy al mercado privado estuvieran elevando el precio y pudieran acudir a la oferta pública”, resume.

Hay que dar seguridad jurídica a los propietarios para que en lugar de colocarlas como vivienda vacacional las tengan en alquiler

Domínguez plantea que se debe encarar este problema con medidas a corto, medio y largo plazo. “El Gobierno tiene que comprar vivienda terminada, terminar vivienda semiterminada y construir vivienda”, apunta. Y para lograrlo, cree que hay que tener una apuesta clara, dando “seguridad jurídica a los propietarios para que en lugar de colocarlas como viviendas vacacionales las tengan en alquiler, que ese es el objetivo que tenemos que perseguir también junto con la construcción de vivienda pública”.

Sobre transición ecológica, el líder del PP en las Islas señala que está cansado de eslóganes. Su partido ha votado en contra de la Ley de Cambio Climático, que aseguró hace unos meses que derogaría si llegan al poder porque cree que llega con “afán recaudatorio”. “Hemos visto en los últimos cuatro años muchos eslóganes, pero ni una sola acción contra el cambio climático, ni una sola acción para conservar el medio ambiente y han permitido que se siga quemando fuel oil, algo que me parece una barbaridad porque es lo que más contamina”, asegura.

“Creo que es oportuno caminar hacia el gas, como paso intermedio hacia el hidrógeno verde para caminar definitivamente hacia las energías renovables. Este es el camino, una escalera que hay que subir peldaño a peldaño, pero que hay que hacerlo con valentía. Lo que no se puede hacer es llenar Canarias de eslogan y no hacer nada para que no se siga quemando fuel oil”, subraya.

El área sociosanitaria debe estar gestionada desde Sanidad y no desde Derechos Sociales

En el ámbito sociosanitario, recuerda que uno de los retos es el envejecimiento de la población. “En apenas un año estaremos como líderes de toda España en cuanto al número de población envejecida y es un dato para el que tenemos que estar sumamente preparados”. No obstante, también lamenta que en Canarias “viven 480 personas en los hospitales aún teniendo el alta médica, y este es un dato que nos invita a pensar en la urgencia y en la necesidad que tenemos de que el Gobierno actúe y no delegue en los cabildos”.

Insiste en que es necesario actuar con contundencia y desarrollar un plan de infraestructuras sociosanitarias. Así mismo, defiende que el área sociosanitaria debe estar gestionada desde Sanidad y no desde Derechos Sociales y ayudar a los cabildos para que puedan llevar a cabo las políticas de dependencia.