Román Rodríguez (NC): “No puede ser que cualquiera acabe de gerente de un hospital con 700 millones de presupuesto”

Román Rodríguez (La Aldea de San Nicolás, 1956) ya avisó en 2015: “En la política no te jubilan las modas, ni los platós, ni los laboratorios, te jubila el pueblo”. Lo dijo en un contexto marcado por la irrupción de Podemos, cuya imagen se había forjado a partir de las intervenciones de sus representantes en conocidos programas de televisión y de un discurso de renovación política. Ocho años después, el líder de Nueva Canarias (NC) concurre por sexta vez como candidato a la Presidencia del Gobierno regional, un cargo que ya ostentó entre 1999 y 2003, entonces en las filas de Coalición Canaria (CC). En el mandato recién acabado, volvió a asumir responsabilidades de gobierno tras la firma del pato con el PSOE, Unidas Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. En esta ocasión, como vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

El partido que fundó en 2005 y que lidera desde entonces abrió el año pasado una nueva etapa con la celebración de su V Congreso. Se propuso refundar el nacionalismo y dirigirlo hacia el “canarismo progresista”, un movimiento que definió como “transformador, profundamente democrático” y amplio, abierto a colectivos y personas que puedan compartir sus propuestas sin adscripciones partidistas.

En cada una de sus respuestas, Rodríguez incide en la necesidad de realizar un diagnóstico certero de la realidad de cada una de las Islas para evitar simplificaciones y aporta un dato que, en su opinión, “lo atraviesa todo”. “En los últimos 25 años, Canarias incrementó su población un 37%. Eso significa 600.000 residentes más. En ese mismo periodo, Euskadi, que partía de mayor población (ahora tiene una cifra similar a las Islas), aumentó en menos de 100.000. Hay que ver qué impacto tienen en Euskadi 100.000 habitantes más para recibir servicios sanitarios, educativos, para moverse por carreteras y para conseguir empleo y compararlo con un territorio similar que, en vez de tener 100.000 más, tiene 600.000 más. Por eso necesitamos repensar nuestro modelo de desarrollo”, expone el candidato de NC a la Presidencia del Gobierno.

Rodríguez rechaza el turismo basado en “contar visitantes”. “Es un modelo sin sentido, sin futuro, sin límite”, dice. Plantea “un gran acuerdo” para evitar “que la improvisación siga apoderándose de la primera actividad económica” del Archipiélago, una mesa que reúna al gobierno, a los cabildos y ayuntamientos y a las organizaciones empresariales y de trabajadores para fijar “cómo se crece en cada territorio” y cómo se acompasa el crecimiento con las infraestructuras y con los servicios.

Los mejores lugares turísticos se ocuparon en los años sesenta y setenta y han perdido capacidad de competir. En vez de consumir nuevo suelo, vamos a renovar lo que ya tenemos”

El líder de NC incide en la necesidad de planificar. “El planeamiento en Canarias ha pasado a mejor vida. La Ley del Suelo orilló el planeamiento”, señala Rodríguez, que recuerda que esa norma, impulsada por el Gobierno de Fernando Clavijo, derogó las directrices de ordenación que se habían aprobado en 2003, durante su etapa en la Presidencia para, entre otras cuestiones, poner límites al crecimiento turístico.

El candidato canarista es partidario de una tasa turística siempre que haya consenso y que se destine a “favorecer las estrategias del sistema”, a mejorar el destino. Para ello, añade, es también necesario invertir en la renovación de la planta alojativa. “Los mejores lugares se ocuparon en los años sesenta y setenta y han perdido capacidad de competir. En vez de consumir nuevo suelo, vamos a renovar lo que ya tenemos”, afirma.

Rodríguez cree esencial “insularizar las propuestas”. “No tiene nada que ver El Hierro, con muy poquitas camas y unas condiciones naturales extraordinarias, que Lanzarote, donde en estos 25 años hemos pasado de 76.000 habitantes a 156.000. Aumentó un 111%. O que en Fuerteventura, donde aumentó un 178%, casi se triplicó”.

En cuanto al segundo bloque, el presidente de NC remarca como principal objetivo construir vivienda pública y desarrollar un plan “que ya tiene ficha financiera y que ha comenzado a desplegarse” después de conseguir suelo y elaborar los proyectos. También considera necesario regular el alquiler vacacional porque “se está produciendo un desplazamiento de vivienda residencial hacia ese modelo de negocio turístico a costa de los residentes”, así como evaluar “el peso específico” de la actividad de los nómadas digitales y su impacto “en los ingresos, en la convivencia o en la vivienda”.

No se puede tratar igual a quien viene a vivir a Canarias que a quien viene a especular comprando viviendas

Sobre la posibilidad de limitar la venta de viviendas a extranjeros, Rodríguez recuerda que dentro de la Unión Europea no se puede prohibir la libertad de circulación de personas y capitales, pero “sí condicionarla”. “No es lo mismo comprar un coche utilitario, que los impuestos son bajos, que un coche de lujo, que los impuestos son altos. Puede haber un impuesto para discriminar a los que vengan a comprar vivienda. Si vienen a residir, nada que objetar ni limitar porque no es posible, pero si vienen a especular, caben mecanismos de condicionamiento. Si alguien viene aquí a comprar 5, 10, 25 viviendas, yo no le voy a dar el mismo trato que a quien viene a vivir aquí porque ha decidido que aquí está su casa y su futuro”, asevera.

Con respecto a los retos en materia energética y de transición ecológica, el candidato de NC critica a quienes dicen apostar por las energías renovables y “luego no quieren la fuente de energía renovable”, en alusión al rechazo de algunas organizaciones a la instalación de molinos eólicos o de placas solares por su impacto en el paisaje. “Entonces, ¿cómo se resuelve el dilema? Porque es evidente que si quieres sustituir la energía fósil tienes que producir la renovable. De forma pactada, inteligente, minimizando daños”, precisa. Rodríguez pone el ejemplo de Gran Canaria, “la única isla” que presentó alegaciones a la ordenación de los aerogeneradores en el mar para alejarlos de la costa, de los 2 a los 6 kilómetros.

Es sorprendente que gente que apuesta por la sostenibilidad no vea en el tren que es rápido, seguro, público, barato si se hacen las cosas bien, y sin contaminar

Para el líder de la formación canarista, con 1,8 millones de vehículos a motor Canarias tiene un problema con la movilidad terrestre. La solución, a su juicio, pasa por cambiar el modelo de “más carreteras y más coches” por el transporte público “en todas sus modalidades, desde los taxis hasta las guaguas o los trenes en las islas más pobladas”. Rodríguez sostiene que el tren es el medio más sostenible. “Por eso en Europa penalizan el transporte aéreo y favorecen el tren. Es sorprendente que gente que apuesta por la sostenibilidad no vea en el tren que es rápido, seguro, público, barato si se hacen las cosas bien y sin contaminar. Hay trenes en Europa que se mueven por hidrógeno verde, que emiten a la atmósfera vapor de agua”, subraya.

Rodríguez defiende la necesidad de reorientar los sistemas sanitario y sociosanitario para adaptarse a un “nuevo perfil de demanda” que tiene que ver con el envejecimiento de la población y la cronicidad de patologías “que antes no tenían solución”. “Hoy hay desarrollos tecnológicos que permiten atención domiciliaria de alta calidad. Se pueden controlar a distancia las constantes vitales de un paciente crónico. Hay muchas cosas que se pueden hacer hoy a domicilio que hace unos años eran impensables. El sistema sanitario se tiene que reorganizar teniendo en cuenta las nuevas demandas, las nuevas tecnologías y las nuevas exigencias de la gente”, dice en alusión al rechazo a las macrorresidencias y la búsqueda de fórmulas “más propias del ámbito del hogar habitual” para personas con problemas crónicos de salud o edad avanzada.

NC también aboga por profesionalizar la gestión sanitaria. “No puede ser que cualquiera acabe de gerente de un hospital”, apunta Rodríguez, que remarca que cada uno de los cuatro grandes hospitales públicos de Canarias cuentan con “5.000 o 6.000 trabajadores” y gestionan presupuestos “de 600 o 700 millones de euros”. “El Hospital de La Candelaria tiene dos veces el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y a poco que nos descuidemos, pasa el presupuesto del Cabildo. Hay que profesionalizar”, insiste. “En 2022 acabamos con 4.000 millones de gasto público en Sanidad, el 9% del Producto Interior Bruto (PIB). Eso es propio de los países del norte de Europa. De manera que, con ese esfuerzo fiscal, tienen que mejorar los resultados. Y para eso, hay que planear, hay que organizarse y hay que gestionar bien”, concluye.