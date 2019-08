Las extravagancias de una concejala de CC en San Bartolomé de Tirajana

Si hay una concejala que está dando de qué hablar este verano es Pino Dolores Santana (Coalición Canaria). Forma parte del gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, junto a otros dos miembros de su partido (Francisca Quintana Delgado y Alexis Moreno Suárez), en un pacto con PSOE, Nueva Canarias y Ciudadanos. Este mismo miércoles la Comisión de Fiestas del municipio ha enviado un comunicado en el que asegura que se dirigió a ellos durante una reunión celebrada este martes en estos términos: “A ustedes no les tengo que aclarar nada. Les guste o no, la concejala soy yo y se la tienen que mamar”.

Una tensión que surgió durante los preparativos para las fiestas de Santiago en Tunte. Ese 25 de julio la concejala seguía empeñada en lanzar fuegos artificiales pese al riesgo de incendio en Gran Canaria. Tuvo que intervenir la alcadesa, Concepción Narváez (PSOE) para que ello no sucediera.

Pino Dolores Santana dijo entonces en una entrevista ofrecida a Radio Sol que sí habría fuegos: "Hace años que no se hacen y, esta vez, me he puesto un poco caprichosa y me ha costado que se permita. Hemos llegado a un consenso con los funcionarios y las leyes". Sin embargo, sus intenciones se toparon con un informe técnico elaborado por profesionales del cuerpo de bomberos y avalado por Protección Civil que determinó que no era recomendable celebrar el espectáculo pirotécnico.

El grupo de personas que forman parte de manera voluntaria de la Comisión de Fiestas del municipio han lamentado en un comunicado la forma de proceder de esta concejala. Señalan que desde diciembre de 2018 trabajaban para la celebración de estas fiestas pero que al tomar posesión el nuevo gobierno municipal, la edila les trasladó la necesidad de recortar en presupuesto. Una decisión que aseguran que acataron y que finalmente sería de 42.025 euros. Sin embargo, para su sorpresa, pasadas las fiestas se han enterado de que el presupuesto ascendió a 53.293 euros.

Pleno de San Bartolomé de Tirajana.

"Queremos puntualizar que hay diferentes actos y grupos que fueron contratados personalmente por la concejala, de los cuales la Comisión de Fiestas no estaba de acuerdo ni con el grupo, ni con la calidad de los mismos", apuntan en el comunicado.

La Comisión de Fiestas subraya que, además del cambio de presupuesto, hay una serie de incidencias de las que no tenía conocimiento. Por ejemplo, "las diversas facturas de comidas ascendientes a 3.000 euros por parte de la concejala". Además, sobre la en la Gran Gala celebrada el pasado 25 de Julio, "nos encontramos con que los artistas invitados no actuaron tal y como estaba previsto, y aun así, está en trámite de pago".

"Por todo lo acontecido, tanto el pueblo de Tunte como la Comisión de Fiestas nos merecemos un respeto por el trabajo que hemos realizado años atrás voluntariamente, y sobre todo, pedimos que se aclare lo solicitado a la Señora Concejala con absoluta transparencia", insiste el comunicado.

Además de estos casos, PP-AV han pedido que esta misma concejala "devuelva el dinero público utilizado en arreglar una casa en Tunte". El partido recuerda a la alcaldesa del municipio en su reclamación, apoyada con testimonios gráficos, que en el pleno del pasado día 26 de julio, al preguntar por esa actuación, la concejala admitió ser copropietaria de la vivienda y que se actuó por la existencia de una plaga de ratas.

Desde PP-AV se recuerda a la primera autoridad local que es ella quien tiene las competencias en Sanidad, y debería estar informada y haberse iniciado un expediente, procedimiento “que ha sido inexistente en este caso”.

En ese mismo escrito, además se reclama cuantificar el coste de esas intervenciones efectuadas con dinero público y operarios municipales, con actuaciones de encalado y pintado, entre otras, reclamándose también la apertura de un expediente a la concejala Pino Dolores Santana para que devuelva a las arcas municipales el importe de los trabajos llevados a cabo de manera indebida.