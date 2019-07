La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana tumba el empeño de una concejala de CC de lanzar fuegos artificiales pese al riesgo de incendio

No habrá fuegos artificiales en Tunte. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez (PSOE), ha confirmado que finalmente no habrá espectáculo pirotécnico este 24 de julio con motivo de las fiestas de Santiago de Tunte. De este modo, ha tumbado el empeño de la concejala de Coalición Canaria (CC) encargada del área de la zona alta, Pino Santana, en que se celebraran, más allá del riesgo de incendio forestal en la zona por las elevadas temperaturas.

En una entrevista ofrecida por Santana a Radio Sol este martes, la concejala aseguraba que sí habría fuegos: "Hace años que no se hacen y, esta vez, me he puesto un poco caprichosa y me ha costado que se permita. Hemos llegado a un consenso con los funcionarios y las leyes". "Habrá fueguillos, que se lanzarán desde la casa de la cultura", confirmaba en un grupo de WhatsApp de la comisión de fiestas. "Para evitar mayores problemas, no se tirarán desde el cementerio", aclaraba en el programa.

El obstáculo con el que se ha encontrado la concejala ha sido un informe técnico elaborado por profesionales del cuerpo de bomberos y avalado por Protección Civil que determinó que no era recomendable celebrar el espectáculo pirotécnico. Esta valoración se trasladó de acuerdo con la resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria que recoge medidas de prevención en "Época de Alto Riesgo de Incendio" en la isla entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Este documento, publicado de forma oficial en el Boletín de la provincia de Las Palmas el 26 de junio de 2019, prohíbe expresamente "la celebración de espectáculos pirotécnicos, la utilización de fuegos artificiales así como cualquier otro artefacto que contenga fuego, en terreno forestal o en terreno colindante cuando por su trayectoria pudiera caer en terreno forestal". A pesar de ello, en la entrevista, Pino Santana justificó que, "según Protección Civil", las temperaturas se mantendrían estables y subirían el fin de semana.

La alcaldesa del municipio grancanario ya prohibió también en San Juan la realización de quemas, hogueras o similares tanto en el litoral como en zonas de interior como "medida preventiva para evitar riesgos".