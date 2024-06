Manuel Domínguez dice que el PP no apoyará el reparto de menores migrantes si no se convoca una conferencia de presidentes

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha asegurado este miércoles que no apoyará el pacto para el reparto obligatorio de menores si no se convoca una conferencia de presidentes. El también consejero de Economía del Ejecutivo autonómico ha asegurado en el pleno del Parlamento de Canarias que aún no hay un documento cerrado, a pesar de que tanto el Ministerio de Política Territorial como el Gobierno regional confirmaron este martes que se había logrado cerrar el texto para la distribución de menores extranjeros no acompañados que llegan al Archipiélago.

Según ha podido saber este periódico, el pacto que han cerrado este martes el Gobierno canario y el central se aplicará cuando los recursos del Archipiélago superen el 150% de su capacidad. La primera opción ''siempre será la colaboración solidaria de las comunidades''. Cuando la acogida voluntaria no funcione, como ha ocurrido hasta ahora, el Estado podrá establecer una reubicación obligatoria basada en parámetros acordados previamente con las autonomías, que recibirán fondos para la atención de los menores.

''¿Me puede garantizar hoy que habrá financiación suficiente para los menas cuando sean derivados a otras Comunidades Autónomas? ¿Me puede asegurar usted que habrá declaración de emergencia para las Comunidades Autónomas para que se pueda llevar a cabo? No hay documento cerrado'', ha preguntado Domínguez a la diputada del grupo Socialista Nira Fierro.

El vicepresidente canario ha acusado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de querer ''reventar'' las negociaciones en materia migratoria y le ha exigido que “no se le ocurra” llevar al Consejo de Ministros “cualquier documento no acordado” con el Gobierno canario.

La propuesta cerrada por el Gobierno de Canarias y el Estado este martes deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y por las Cortes. Torres ya ha advertido en otras ocasiones que el apoyo del PP es clave para que esta medida salga adelante, al ser el grupo mayoritario en el Congreso y en el Senado. Solo si sale esta reforma adelante podrán aliviarse los recursos de acogida de Canarias, que están ya por encima de su capacidad al acoger a 5.500 personas en 80 dispositivos.

Domínguez no garantiza que el partido apoye el pacto, a pesar de que el Gobierno de Canarias (CC y PP) lleva exigiendo este reparto obligatorio desde que comenzó la legislatura. El discurso del líder de su partido en el ámbito nacional ha ido tomando una deriva xenófoba, especialmente durante la campaña electoral de Catalunya. ''Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades'', dijo Alberto Núñez Feijoó.

Preguntado por esas declaraciones, el coordinador general de la formación política en las Islas, Jacob Qadri, sostuvo que las palabras de Feijoó, con las que relacionó la inmigración con la delincuencia y la ocupación, se fundamentaban “en datos”. ''En función a eso manifestó una realidad que, parece ser, se está viviendo en Catalunya y que, por suerte, nada tiene que ver con lo que ocurre aquí en Canarias'', dijo.

Sobre si este discurso afectaría a las negociaciones para la distribución de menores migrantes, Qadri aseguró que eran ''cosas totalmente diferentes''. ''Una cosa es la realidad que se está viviendo en Catalunya que no tiene que ver con lo que se vive en Canarias o en La Rioja, y otra muy diferente es el reparto más que necesario que hay que hacer de estos menores porque Canarias tiene todos los centros desbordados'', respondió.

''Un problema que es nacional lo estamos asumiendo nosotros solos. Se están destinando muchísimos recursos y esta carga hay que repartirla'', añadió. Preguntado por el posible bloqueo del PP a la propuesta para reformar la Ley de Extranjería, Qadri sostuvo que ''hay que sentarse con las Comunidades Autónomas'' y ''darles financiación''. ''No se trata de trasladar el problema a otro sitio, sino de dar una solución en conjunto a esta crisis migratoria que estamos asumiendo nosotros solos'', concluyó.