El consejero de Agricultura admite que el presupuesto de 2025 de 515,1 millones de euros “no es el que le gustaría”

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha admitido este jueves que el presupuesto para 2025, de 515,1 millones de euros, “no es el que le gustaría” pero la realidad social, educativa y migratoria “es la que es”, y ha destacado entre otras una inversión de 20 millones para aumentar los recursos hídricos como medida contra la sequía en el campo.

El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, que ha recibido alabanzas de todos los grupos durante la exposición de las cuentas para el próximo ejercicio en comisión parlamentaria, ha indicado que las partidas tienen como objetivo dotar al sector de los recursos y estrategias necesarias para permitir la soberanía alimentaria y fortalecer la economía local.

De la cuantía global, 151,4 millones de euros corresponden a fondos propios, 48,2 millones a financiación estatal, y 315,5 millones proceden de la Unión Europea.

De los 315,5 millones de financiación europea, 207 millones de euros provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), 62 millones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), 30,5 millones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 (Pepac) y 16 millones de euros corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

La financiación estatal se sitúa en 48,2 millones de euros, que se distribuyen en 36,7 millones de euros del POSEI adicional, ocho millones de euros de las ayudas para la extracción de agua de pozos y galerías, desalación y producción de aguas regeneradas para riego agrícola y 3,5 millones de euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La previsión de abono del Posei adicional asciende a 36,7 millones de euros, 4,7 millones más que en 2024, ejercicio en el que, según anunció el titular del área, el Ejecutivo canario ha asumido el pago de 11,5 millones de esta ayuda de Estado (de un total de 32 millones) con el propósito “de no dejar a muchos a agricultores y ganaderos de las islas en una situación crítica, ante el incumplimiento del Gobierno de España respecto al pago de este programa”.

Además, se pondrán a disposición de todas las islas de diez nuevas desaladoras para riego agrícola, que suponen una inversión total de más de 13 millones de euros.

Asimismo, en el marco del Pepac se gestionarán un total de 28,3 millones de euros, de los cuales 7,5 millones de euros se destinan a subvenciones para incentivar la incorporación de jóvenes al sector primario a través de la puesta en marcha de sus propias empresas agrarias.

Para Quintero, con ello se contribuye a garantizar el relevo generacional en el campo y al mantenimiento de la población en las zonas rurales; 10 millones de euros para la mejora y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y 2,6 millones a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios.

El Ejecutivo canario refuerza también su apoyo al asociacionismo agrario con un aumento de los créditos para apoyar a las organizaciones profesionales agrarias y fomentar las nuevas organizaciones asociativas, que supondrán 500.000 euros, y para los seguros agrarios, cuya financiación experimenta una subida hasta los 4,5 millones de euros, lo que sitúa a Canarias entre las comunidades que ofrece un mayor respaldo a los productores en este concepto.

Otras líneas a destacar son las encaminadas a culminar la elaboración de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y la publicación del Reglamento regulador de los usos agrarios y complementarios, dotadas con 545.000 euros, así como al saneamiento de distintos cultivos de interés como la vid, la piña y la batata, que suman 450.000 euros.

Desde la Dirección General de Ganadería se destinan 304.131 euros a la regularización de explotaciones ganaderas, 735.000 euros a subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y 642.132 euros a la conservación, fomento y mejora de razas ganaderas autóctonas mientras que en saneamiento ganadero se invertirá 1,3 millones de euros y en el programa de mejora y selección ganadera 355.000 euros.

Asimismo, en 2025, las ayudas para la compra de materias primas para alimentación animal se verán incrementadas desde el 1 de enero en un 20% a través del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), aumento que, como apuntó Quintero “será la primera vez que se aplica desde el primer día del año”.

Por su parate el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) sumará 10,86 millones de euros, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 7,66 millones de euros y la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) contará con una ficha financiera total de 4,9 millones de euros.

El diputado socialista Manuel Fumero ha afirmado que le preocupa que las partidas sean insuficientes cuando el sector “se está muriendo”, al tiempo que ha alabado la labor del consejero y se ha puesto a su disposición para pedir lo necesario al Gobierno central para modificaciones legales que ayuden al agricultor, ya que hay áreas que “peligran”.

Por el grupo Nacionalista Canario Francisco Linares ha felicitado al consejero por recuperar la merma de 24 millones sufrida por el departamento en 2024 ya que “desgraciadamente este sector no está considerado como un servicio esencial, pese a que necesita dinero”, al tiempo que se ha congratulado de la simbiosis agricultura-turismo, siempre que el agricultor perciba “un precio justo”.

Para el diputado del grupo Popular Juan Manuel García Casañas ha indicado que este presupuesto supone un impulso inversor tras una legislatura en la que se devolvían fondos europeos y señala que en él se incluyen parte de las demandas formuladas por el sector durante sus protestas, como el agua, el relevo generacional y la mejora de las infraestructuras.

Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha indicado al consejero que el presupuesto “sólo sube en 110.000 euros, no me pida que lo felicite, ya que sería un insulto al sector”, y ha expresado su sospecha de que Quintero es el único que gestiona bien en el Gobierno “y por eso no le suben las perras, algo que no merece” porque al final son unas cuentas que “maltratan” el agro canario.

El diputado de Vox Javier Nieto ha pedido al consejero que “no nos haga trampas como un trilero” a la hora de ejecutar las cuentas porque ve “ideas difíciles de sacar”, con muy poco interés del Gobierno por un sector “que se está ahogando”, algo que le produce “dolor de estómago” ya que es “un insulto al sector primario que ni siquiera tenga la subida del IPC”.

Por Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha indicado que el presupuesto es el mejor posible para la Consejería y refleja un compromiso por fortalecer la autonomía alimentaria y abordar los retos del sector primario, todo lo que exige actuar con determinación, y por ello ha alabado partidas como los 20 millones para infraestructuras de regadío y 10 nuevas desaladoras con el objetivo de que el agua no sea un obstáculo para el desarrollo.

Raul Acosta, del grupo Mixto por AHI, ha advertido contra “los agoreros que vendrán con la falta de verdad” y les ha pedido que valoren la buena gestión de quien el sector considera, ha dicho, uno de los mejores, si no el mejor, consejero de Agricultura que ha tenido Canarias.