NC cierra su apoyo a los Presupuestos del Estado y CC sigue sin definirse

Los dos partidos nacionalistas canarios con representantes en el Congreso vuelven a mostrar caminos diferentes en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras Nueva Canarias ya ha confirmado su respaldo rotundo a las cuentas estatales durante el debate de enmiendas, Coalición Canaria vuelve a dilatar su postura, como ha hecho en otras votaciones. "No tiro la toalla de aquí al jueves", ha asegurado en la tarde de este martes la diputada Ana Oramas pese a que de entrada ha dicho que no los apoya y presentó una enmienda a la totalidad.

Pedro Quevedo era el primero en anunciar su "sí" en la mañana de este martes a las cuentas de Sánchez. Para su formación política el acuerdo "es muy satisfactorio", ya que incluye los aspectos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) e importantes partidas de inversiones. Nueva Canarias destaca entre las enmiendas que han sido tenidas en cuenta partidas para cultura, deporte, empleo o infraestructuras, así como el mantenimiento del diferencial positivo para Canarias del impuesto de sociedades.

Ana Oramas, por su parte, subió a la tribuna en la tarde de este martes asegurando que de momento votarían "no" a los presupuestos aunque aseguró que sigue teniendo esperanza. "Para algo sirve la política y la política tiene que dar respuesta a la isla de La Palma. A día de hoy seguimos votando no a estos presupuestos porque no son los que necesita la tierra lejana que es Canarias". Fuentes del partido han insistido en esta idea, cuando acabe el debate de enmiendas, será cuando el partido liderado por Fernando Clavijo tome su decisión.

La diputada ha insistido este martes en que si votan que no es porque ella "lleva aquí unos años" y aquellas enmiendas que el "PSOE presentaba conmigo cuando el PP tenía mayoría absoluta" como infraestructuras educativas, turísticas, centros de investigación de Canarias, políticas de tasas aéreas... pero ahora considera que los socialistas han vetado sus enmiendas. "Pero yo no perdí la esperanza en la comisión porque venían dos razones más: no hay partidas para la comunidad autónoma para atender a los menores inmigrantes" y "no hay posibilidad para integrar". Además, considera que "no hay ni una sola partida para la isla de La Palma".

"No tiro la toalla de aquí al jueves, se lo digo de verdad, al Gobierno, a Podemos y a todas las fuerzas políticas", ha insistido Oramas. Desde el partido han señalado además que entre las enmiendas también se encontraban peticiones para el transporte, ayudas para salud mental, los 200 millones de la sentencia de carreteras, entre otros.

NC insistirá en partidas para La Palma

Quevedo insiste al Gobierno a que siga pensando en que los riesgos extraordinarios, como las volcánicos, se incluyan en los seguros agrarios. La vía propuesta por el diputado son los créditos ampliables que operarán en función de las necesidades de la reconstrucción de La Palma.

NC asegura también en que seguirá insistiendo en la obligación de devolver el IGIC a los afectados por la crisis del turoperador Thomas Cook, cuando ya se ha resuelto este problema en el resto del Estado. En términos similares se refirió a la bonificación de las tasas aeroportuarias para las islas. “Confiamos en que este asunto sea abordado en el futuro inmediato a efectos de dejar a Canarias para competir, con el resto del Estado, en igualdad de condiciones”, expresó el diputado.

Torres pide que se apoyen las cuentas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), hacía este martes un llamamiento a los representantes de Coalición Canaria en el Congreso y el Senado para apoyen los presupuestos del Estado de 2022, los que "más respetan el Régimen Económico y Fiscal" de las islas. El presidente defendió que los próximos presupuestos del Estado son "fundamentales" para Canarias y ha argumentado que los expertos fiscales y los funcionarios de la comunidad autónoma han dicho que se trata de las cuentas que más respetan "y en mayores cuantías" el REF.