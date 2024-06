El Parlamento de Canarias sigue sin localizar a Koldo García ni al denunciante del caso Mascarillas

El presidente de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, Raúl Acosta, ha admitido este miércoles que siguen sin localizar al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y el denunciante del caso Mascarillas, Juan Manuel Pérez.

“Hoy, día 19 de junio, es el último día que tenemos para notificar y seguimos sin tener notificados ni al señor Koldo ni al señor Juan Manuel. Son las dos primeras personas que deberían de comparecer (el próximo 1 de julio) y confiamos en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan dar con ellos y puedan tenerlos debidamente notificados”, ha comentado a los periodistas a la salida de la reunión de la mesa de la comisión.

Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha admitido que no se puede modificar el orden del día porque hace falta un plazo mínimo de siete días para notificar a los comparecientes ante la comisión y por ello, en el caso de Juan Manuel Pérez, se va a insistir ante la Policía Canaria para que lo localice dado que vive en el archipiélago.

De las catorce primeras personas previstas para el mes de julio ya se ha notificado a tres y a otras tres se les ha dejado aviso, y la mesa ha acordado este miércoles que en caso de que resulte infructuoso el intento de notificación en dos ocasiones, que se active a los cuerpos de seguridad.

Sobre la posible comparecencia de Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, el presidente ha dicho que el Grupo Socialista ya ha justificado su petición por lo que será tramitada en la mesa.

Acosta ha indicado que el Parlamento de Baleares también ha tenido problemas para realizar las notificaciones y por ello, en Canarias se ha optado por “lo máximo” a lo que se puede aspirar, que las notificaciones sean entregadas por cuerpos policiales, aparte de que se está a la espera de poder tener más datos a través de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

En ese sentido, ha abierto la puerta a tener que renunciar a la presencia de algunos comparecientes.

“Si finalmente una persona resulta que no la podemos notificar, con lo cual tampoco estaría cometiendo ningún delito por incomparecer porque no está debidamente notificado, no tiene sentido insistir en una persona que al final no hay forma de que podamos localizar”, ha destacado.

De hecho, ha apuntado que muchas personas que se encuentran inmersas en causas judiciales relacionadas con la compra de material sanitario residen ahora en el extranjero y no se les ha podido notificar.

Sobre la metodología de trabajo de la comisión, Acosta ha apuntado que primero se irá entregando la documentación solicitada a los grupos para que los diputados puedan preparar sus intervenciones y sus preguntas a los comparecientes.

“El examen de la documentación es necesario para que precisamente esas sesiones de los comparecientes tengan más fondo porque ya vas a preguntar sobre informes, sobre documentos que ya tiene la comisión previamente y que les van a ayudar a ellos a indagar”, ha afirmado.