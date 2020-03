El presidente de Canarias sostiene que es "fundamental" el confinamiento durante todo el mes de abril

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este lunes que el confinamiento durante todo el mes de abril será fundamental para contener el coronavirus. Durante las dos primeras semanas del mes, se reducirá al máximo la movilidad con el propósito de alcanzar los mínimos propios de un fin de semana. En la segunda mitad de abril, "habrá muchas más alegrías" y el socialista espera que puedan ir aprobándose poco a poco decretos que sustituyan a los emitidos en los últimos días para ir "desconfinándonos paulatinamente". Preguntado sobre la fecha en la que las Islas podrán regresar a la normalidad, el presidente ha respondido en una entrevista ofrecida a la Cadena COPE que "no se va a julio": "Yo creo que en mayo todo esto tendrá que ir remitiendo y ya tendremos otra visión".

Torres ha querido insistir en que el regreso a la normalidad será escalonado: "No terminará el confinamiento un día y al siguiente saldremos todos a la calle. No sé cuál será la fórmula, porque el coronavirus no desaparece. Seguirá ahí para siempre". El presidente canario confía en que con el tiempo la mayoría de la población será inmune a la enfermedad por haberla padecido y espera que pronto se descubra una vacuna para que en octubre, cuando se prevé un nuevo repunte, "estemos más preparados que ahora".

El impacto económico del virus también preocupa al presidente. "Canarias tiene ya dañado el sector turístico, que supone más del 30% de nuestro PIB", apunta. Además, con las nuevas restricciones que han entrado en vigor este lunes surgen nuevos problemas que resolver. Desde la comunidad autónoma se han planteado al Ejecutivo central algunos matices al Real Decreto que paraliza la economía de todo el país para ajustarlo a la realidad canaria. "Hay sectores como el de la siderurgia que en el Archipiélago son muy importantes", ejemplifica.

Torres anunció que enviará a Madrid una última propuesta respectiva a las aerolíneas para reducir aún más el tráfico aéreo entre la Península y Canarias. "Lo que queremos es que nos movamos lo menos posible en los próximos días. Si no tuviéramos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, se habría mantenido seguramente la situación del Real Decreto anterior". El presidente resalta que, cuando termine el aislamiento, no se llenarán de golpe los hoteles de turistas y asume que el Ejecutivo tendrá que realizar una fuerte campaña junto a las empresas del sector turístico para compensar esta caída. "Es algo que ya tenemos previsto y en lo que estamos trabajando", explicó.

Sin embargo, "la primera emergencia ahora es que no se colapsen los hospitales, que muera el menor número de personas y que se de el menor número de contagios". Respecto a la recepción de los test rápidos y de los equipos de protección individual (EPI) para los sanitarios, Torres asegura que "esperaban tenerlos desde finales de la semana pasada", pero este propósito se vio truncado por los problemas de suministro y por el carácter defectuoso de los test. "Son fundamentales para obtener la radiografía real de cuántos contagiados hay en Canarias. Es muy probable que hubiera incluso el doble de las cifras que tenemos", apunta.

"La ventaja es que estamos confinados y que no producimos contagios en la calle", apunta Torres añadiendo que se trata de la única medida que funciona ante la ausencia de una vacuna. "La Gomera está totalmente aislada, no se puede entrar ni por aire ni por mar y en los próximos días tendrán datos muy positivos".

El papel de la UE

La actitud de la Unión Europea ante esta emergencia sanitaria demostrará, desde el punto de vista de Torres, "si existe o no Unión Europea". "Espero que haya sentido común, porque si no, la quiebra será absoluta". El presidente canario ha asegurado que Pedro Sánchez está "peleando férreamente" con Europa. Sin embargo, pese a que países como Portugal comprenden su reivindicación, otros como Holanda o Alemania "no entienden que se trata de un virus que está afectando al área sur".

Según Torres, lo fundamental es que Europa entre este lunes y este martes liberalice el superávit para evitar "un problema de liquidez que no sabremos cómo resolver". "Hubo una Guerra Mundial que exigió tratados, planes para países que habían perdido incluso la contienda y hoy son potencias económicas como Alemania. Por eso Alemania tiene que entender, como país que lidera económicamente la UE, que hace falta un plan de inversión", defiende Torres.

"Estamos viviendo la etapa más dura seguramente de nuestra existencia. Esta sociedad se enfrenta a un amigo invisible, minúsculo y peligroso, pero lo terminaremos venciendo. Esto no lo vamos a olvidar jamás. Nunca ha pasado una cosa igual, de no poder ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, no saber cuándo acaba esto, qué repercusión económica va a tener o cómo serán nuestras vidas después de esto. Pero, sin ninguna duda, serán distintas", concluye.