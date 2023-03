El presidente del Gobierno de Canarias, sobre su legislatura: “La palabra que puede definir estos cuatro años es estabilidad”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance de la X Legislatura en la sesión de control al Gobierno, afirmando que la palabra que puede definir estos cuatro años del Pacto de las Flores es la “estabilidad”.

Entrevista | Ángel Víctor Torres: "El gran valor de la coalición de izquierdas en Canarias es su estabilidad"

Torres dijo que no sabe si ha sido “la peor legislatura, la más difícil o la de mayores adversidades” de la historia del Archipiélago, pero sí dejó claro que frente al resto de comunidades autónomas, Canarias es “quien lo ha tenido peor”.

Torres reconoció que estos cuatro años no han sido fáciles y que había quien decía que el pacto no llegaría a las navidades de 2019, que no sacaría el primer presupuesto y que las flores se iban a marchitar, pero “no se marchitaron, tienen cuatro años de trabajo y la voluntad de continuar en los próximos cuatro”, apostilló.

En este sentido, destacó que desde el año 1983 ha habido trece legislaturas y ésta ha sido la segunda ocasión en la que hay un gobierno que termina el mandato tal y como empezó, formado esta vez por cuatro fuerzas políticas: PSOE, ASG, NC y Sí Podemos.

En materia de políticas sociales, Ángel Víctor Torres resaltó que en estos cuatro años se ha pasado de 5.000 a 40.000 familias -entre 80.000 y 100.000 personas- que en estos momentos perciben una prestación a través de los diferentes mecanismos de carácter social.

Asimismo, destacó que se han puesto los recursos económicos y humanos necesarios para responder a los derechos sociales y se ha podido sacar adelante, entre otras iniciativas, la Ley de Renta Ciudadana con el apoyo unánime de la Cámara.

El presidente canario puso en valor, además, que la política de cuidados ha generado más empleo con nunca en las islas, fundamentalmente “porque ha habido gobiernos que han entendido que ante esta crisis había que proteger a los más vulnerables”. “Eso es algo que dejará para la historia el Pacto de las Flores”, subrayó.

En clave económica, Ángel Víctor Torres resaltó que los presupuestos autonómicos en estos cuatro años han aumentado un 63%, pasando de 7.855 millones en 2019 a 10.180 millones en 2023, y también reconoció la importancia de haberse logrado sacar cuatro presupuestos, lo que demuestra la “estabilidad” del Gobierno.

A su vez, quiso recordar la buena labor que se llevó a cabo para hacer llegar los 1.144 millones de euros procedentes del Estado a pymes y autónomos, consiguiendo que la comunidad autónoma no haya tenido que devolver “ni un euro”, a diferencia de otras comunidades.

Por último, el presidente expresó su agradecimiento a los miembros de la Cámara, especialmente a los diputados y diputadas que no van a continuar, y destacó su “magnífica labor” y la ayuda que han prestado al presidente y al Gobierno con sus críticas constructivas. También puso en valor la aprobación por unanimidad del Parlamento de diez leyes.

Por parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, señaló que, frente a los que decían que “iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio”, el Pacto de las Flores se ha mantenido gracias a “la coherencia, la necesidad de un pacto estable y la necesidad de trabajar por la sociedad canaria cuando ha vivido los momentos más difíciles de su historia”.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, resaltó que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, así como la Viceconsejería de Cultura, han cumplido “con creces” con los objetivos marcados para estos cuatro años, aumentando los recursos económicos y humanos.

Por su parte, el portavoz del Grupo de Nueva Canarias, Luis Campos, incidió en que este gobierno ha sido capaz, en los momentos de crisis, de aplicar bonificaciones fiscales, bajadas de impuestos, ha captado recursos “como nunca” y los ha distribuido “en tiempo récord”, demostrando con sus medidas económicas que “hay otra forma de enfrentar las crisis”.

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, afirmó con “rotundidad” que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido con sus compromisos electorales y programáticos y ha enfrentando cada una de las crisis que ha vivido el archipiélago “desde la serenidad y el consenso”.

Fierro destacó que Ángel Víctor Torres ha gobernado “para todos y todas, por encima de cualquier síntoma partidista y dando la cara, haciendo posible que Canarias se haya recuperado mucho antes de estas crisis y demostrando que no ha dejado a nadie atrás”.