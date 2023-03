Román Rodríguez defiende la gestión del Gobierno canario ante “circunstancias extraordinarias” durante el último pleno de la legislatura

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha aprovechado su última intervención de la legislatura en el pleno del Parlamento para reivindicar la acción del ejecutivo y ha garantizado que “con cuatro años más le damos la vuelta a esto”.

Rodríguez, que ha hecho este balance en una comparecencia promovida por su grupo parlamentario, Nueva Canarias, ha recogido opiniones positivas de los partidos del Gobierno, pero no de los de la oposición: Rosa Dávila (CC) ha afirmado que tras cuatro años de cuatripartito “los canarios ni tienen más ni están mejor” y Fernando Enseñat (PP) ha acusado al ejecutivo de esconder su mala gestión detrás de “una lista de desgracias”.

Esa “lista de desgracias” a la que aludió Enseñat fue lo primero que enumeró Román Rodríguez al comienzo de su intervención: los incendios forestales “pavorosos”, el cierre de todos los aeropuertos por calima, la quiebra del operador turístico Thomas Cook, el confinamiento que paralizó la actividad económica, la erupción volcánica de La Palma y la “inflación galopante”.

“Si en estos cuatro años hemos sido capaces” de responder “a lo ordinario y a lo extraordinario”, en otros cuatro años “le damos la vuelta a esto”, a pesar de “las plañideras, los de la mortadela, los cutres y los mediocres”, sentenció Rodríguez.

El vicepresidente reconoció que queda mucho por mejorar, pero insistió en que la gestión demostrada en circunstancias extraordinarias permitirá, en cuatro años “normales”, cambiar los parámetros negativos.

“Esto tiene remedio porque el problema eran ustedes, la falta de visión y la falta de planeamiento”, dijo el vicepresidente a la oposición, antes de añadir que “hay futuro, hay capacidad y hay autogobierno”.

Explicó que con una crisis sin precedentes en la que el PIB cayó un 19,1% en 2020, se ha aplicado una política de expansión presupuestaria gracias a que el 85% de los recursos se han conseguido captar del Gobierno de España y de la Unión Europea.

Son 40.000 millones de euros en toda la legislatura que han permitido responder a esta crisis priorizando los servicios públicos, los sectores económicos y la inversión, una gestión diferente a la crisis anterior, que estuvo “en manos de la derecha, de los hombres de negro” y que se caracterizó por los recortes, dijo el vicepresidente.

Rosa Dávila, de Coalición Canaria, respondió que “los canarios ni tienen más ni están mejor” que al comienzo de la legislatura y afirmó que el Gobierno, pese a contar con 40.000 millones de euros, no ha sido capaz de mejorar ni la sanidad, ni la dependencia ni la administración, además de que ha dejado de ejecutar 2.571 millones de euros en la legislatura.

La representante nacionalista dijo que, pese a la crisis, el Gobierno no ha bajado los impuestos, aunque ha obtenido un récord de recaudación mientras los ciudadanos no llegan a final de mes.

Los servicios sociales no funcionan, no se ha construido ninguna plaza sociosanitaria, la construcción de vivienda ha sido un fracaso y las ayudas no llegan ni a la gente ni a los sectores económicos, así que ha habido más dinero pero “ningún resultado”, afirmó Dávila.

Fernando Enseñat, del PP, acusó al Gobierno de esconderse “detrás de una lista de desgracias” como si las crisis sucesivas no hubieran afectado a todos y cada uno de los ciudadanos, los ayuntamientos o los cabildos.

El Gobierno ha tenido más dinero que nunca, 10.000 millones de euros más que en la legislatura anterior, y solo en 2022 ha recaudado 770 millones más en impuestos y ha dejado de ejecutar 800 millones, dijo Enseñat.

“Esto no va de contar millones, sino de resultados”, pero “la Canarias real” no ha mejorado con estos 40.000 millones de presupuesto, con una sanidad que “es el mayor fracaso” del ejecutivo, afirmó el representante del PP.