El presidente de La Gomera dice que se tergiversaron sus palabras sobre su ocurrencia de bombardear el volcán de La Palma

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ha asegurado este miércoles que "se tergiversaron" sus palabras acerca de bombardear con aviones militares la isla de La Palma para encauzar las coladas de lava del volcán de Cumbre Vieja.

El presidente insular realizó esas polémicas declaraciones este martes en un programa de radio en el que sugirió ante varios contertulios arrojar bombas desde aviones militares para encauzar las coladas de lava, de modo que se pueda minimizar el daño que la erupción está ocasionando en bienes materiales como edificaciones, cultivos e infraestructuras.

Este miércoles, tras el revuelo que sus palabras han provocado, se ha pronunciado en un vídeo en el que acusa a quienes se hicieron eco de su ocurrencia de haber tergiversado su mensaje. "Hay que tener poca vergüenza", ha comenzado su monólogo ante la cámara: "Es verdad que en una entrevista con Chavanel, haciendo referencia a esto que había dicho otra persona, dije que era perfectamente posible pensar de esa manera toda vez que ya se llevó a la práctica, pero como quiera que hay tantos científicos, tantos expertos, tanto personal cualificado, dudaba mucho que se pudiera poner en práctica cualquier medida que ya no se estuviera aplicando", añadió antes de comenzar a descalificar a quienes recogieron sus palabras del día anterior: “Un avión que vuela y que pueda dejar caer… hoy es muy fiable la tecnología, es verdad que debe ir a una altura razonable, pero, pero llegar y dejar caer… ¡blooom!”, afirmó. Eso sí, descartó que la solución a lo que proponía pudiera ser la del uso de maquinaria pesada ya que, insistió, la única salida factible para encauzar las coladas de lava y destrucción debe ser el uso de bombas.

Curbelo no solo explicó la idea de usar aviones de combate contra las coladas de lava, sino que puso el siguiente ejemplo: “Situémonos en una realidad de una balsa [un embalse] que pierde agua y queremos que fluya de golpe, habrá que actuar con un sistema que haga caer una pequeña bomba explosiva y destruir una parte de pantalla y que salga todo a la vez”. Esto, aplicado al volcán: “Hay un cono volcánico principal; después van apareciendo otros y las lavas no siguen la dirección de uno, sino que en función de por donde sale uno y en función de la inclinación…”. Y se preguntó a continuación si no habría “métodos para abrir bocas en la dirección que se quiera de un volcán que emergen o que aparecen”.

Tres diputados indispensables para el pacto en Canarias

Curbelo es uno de los socios que sustentan el pacto de Gobierno en Canarias junto al PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos. Gracias a sus tres diputados (de los 36 del pacto) su partido gestiona la poderosa Consejería de Turismo, la empresa pública de vivienda (Visocan) y los Puertos Canarios, además de haber conseguido que se cambiara el reglamento del Parlamento para que se rebajara de cinco a tres el número de diputados y diputadas necesario para formar grupo parlamentario y beneficiarse de los derechos económicos y políticos que eso conlleva.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, Casimiro Curbelo lleva en la política activa desde 1983. Fue secretario general del PSOE de La Gomera entre 1982 y 2015, año en el que fue expulsado del partido tras un incidente en un club de alterne y una comisaría de Madrid. Ese año fundó ASG, partido con el que obtuvo los tres diputados con los que controla el pacto que gobierna Canarias.