Representantes de Nueva Canarias de Mogán y San Bartolomé de Tirajana visitan la cementera de Santa Águeda

Representantes de Nueva Canarias-Bloque Canarista de Mogán y San Bartolomé de Tirajana han visitado este viernes las instalaciones de la cementera (Ceisa), en el puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria, “para conocer ”de la mano del Director de la misma, Claudio Piernavieja, la situación de la industria“.

Tras las declaraciones del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en las que confirmaba la existencia de un informe desfavorable a la solicitud de la empresa Ceisa de prorrogar la concesión de su fábrica de cemento, y su intención de cerrar el expediente antes del verano, y ante “el cruce de afirmaciones interesas de aquellos que buscan el fin de la actividad”. Los representantes de Nueva Canarias se han acercado junto al secretario de organización de la formación y consejero de cooperación institucional en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.

En la visita, el Director de Ceisa, y responsables técnicos de la misma, explicaron “la importancia del puerto en la actividad de la fábrica y las consecuencias que se derivarían del no otorgamiento de la nueva concesión de la infraestructura portuaria, tanto desde un punto de vista medio ambiental, por el desmesurado incremento de emisiones de gases que supondría tener que mover por la GC-1 los cientos de toneladas de cemento que produce la fábrica. Como desde un punto de vista de la gestión de la distribución de la producción por el resto del archipiélago”.

En un comunicado emitido este viernes, han señalado que, durante el recorrido, los representantes de la formación calificaron de “inviable” la posibilidad del traslado, “por el espacio que necesita, unos 100.000 metros cuadrados, así como por toda la instalación que no se aprecia a simple vista pero sin la que es imposible asegurar el buen funcionamiento de la misma”.

Para Carmelo Ramírez, la fábrica de cementos representa “un valor estratégico para toda Canarias, expresando que si desde el Cabildo estamos trabajando para ser autosuficientes, la fábrica representa eso mismo, la autosuficiencia en la producción de cemento, que nos hace ser competitivos y no depender del exterior”, aseveró.

Una vez finalizada la visita, el director de la fábrica, junto a su personal técnico, expresó que no conocen el contenido del informe al que hacía referencia Pablo Rodríguez, ya que desde el Gobierno de Canarias no le han dado traslado, así como que considera que en este expediente no se está siendo “ni claro ni transparente”. En relación al contenido del PIO insular, se aclaró que este documento establece recomendaciones del uso, “ni mas ni menos”.

Los concejales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, Samuel Henríquez, y Mercedes Díaz, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, respectivamente manifestaron que comparten el mismo posicionamiento, están al lado de los vecinos y por tanto de la fábrica, “pues no se entiende el uno sin el otro”.

Por su parte, Carmelo Ramírez, agradeció la visita a las instalaciones y expresó que gracias al recorrido “tiene una opinión más formada sobre la realidad de la fábrica y de la zona”, afirmado que “para poder hablar con propiedad de cualquier tema hay que salir de los despachos y pisar la calle”, concluyendo que Nc-Bc y su grupo parlamentario harán seguimiento a “todo lo que tenga que ver con los vecinos y la fábrica pues esta es estratégica para toda Canarias”.