El senador canario del PP Sergio Ramos abandona la política por motivos de salud

El senador canario del PP Sergio Ramos ha anunciado este viernes que abandona la política. Además se senador, es primer teniente de alcalde en Telde, Gran Canaria.

Ramos afirma en un comunicado que esta misma semana trasladó al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al presidente autonómico del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, su “decisión personal de renunciar a toda actividad política, como senador por Gran Canaria y como primer teniente alcalde de la ciudad de Telde, para emprender otra etapa en mi vida”.

El hasta ahora senador asegura que ha adoptado “esta difícil decisión después de una profunda reflexión” y desde la convicción de que es “lo mejor” para su salud, “que en los últimos meses se ha visto debilitada con episodios de desmayos, que en una ocasión fue público y otras han sido en privado”. El diagnóstico recibido, explica Ramos, “no me permitirá poder desempeñar mis funciones políticas, debido al ritmo que conlleva. Pido respeto a esta decisión por las personas que me rodean, mi familia”.

Tras una etapa de 19 años de “intensa actividad política”, explica, “sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor al partido que me ha dado esta inmensa oportunidad, el Partido Popular. He tenido el honor de trabajar con el presidente Mariano Rajoy durante 12 años y aprendí de él muy buena parte de lo que hoy soy, no solo como político, sino como persona”.

También ha dedicado unas palabras a los habitantes de Gran Canaria, a quienes ha agradecido que hayan confiado en él para representarles. “Les pido a todos disculpas por los errores que he podido cometer, he intentado en todo momento dar lo mejor de mí por el bien de toda la ciudadanía. En especial, a los teldenses, que quiero trasladarles un mensaje de tranquilidad, por aquellos proyectos que quedan pendientes, decirles que se queda un gran equipo que sabrá llevar a nuestra ciudad a buen puerto, pese a todas las dificultades técnicas que existen”.

Ramos se ha dirigido también a sus “adversarios políticos de todos estos años”. “He sido un político muy duro en ocasiones con muchos de ellos y quiero trasladarles que no hay nada en el plano personal y les deseo que acierten en sus decisiones porque eso será positivo para la sociedad en la que vivimos y que se pueda construir un futuro más próspero. Vaya por delante mis disculpas por si en algún momento se han sentido ofendidos por mí”.

Tras agradecer a los medios de cumunicación que hayan trasladado sus iniciativas y políticas, Ramos ha deseado suerte a su líder nacional, Feijóo, para que “pronto pueda ser presidente”: “Ahora toca cuidarme un poco más, dedicar tiempo a la personas que me rodean y volver a mi profesión para poder ganarme la vida de otra manera y a otro ritmo”.